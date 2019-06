French News: Coupe du Monde Bow 2023 à Berlin

Source: DOSBLa Coupe du Monde Bow 2023 a lieu à Berlin. Cette décision a été prise à l’unanimité lors de la réunion de la World Archery (WA) Archery World Association.

“C’est génial, Berlin est définitivement prête pour la Coupe du monde”, a déclaré Lisa Unruh, la meilleure fuseuse allemande, avec enthousiasme. La Coupe du monde de la proue dans la métropole sportive de Berlin est l’aboutissement et la conséquence logique des années écoulées de la stratégie “DSB-Bogensport 2025 “, qui prévoit le développement continu et le renforcement du tir à l’arc en Allemagne: l’année 2007 a vu le début de la Coupe du Monde à Leipzig. Sur cette base, les finales de Bundesliga ont été relevées au niveau national depuis plusieurs années et, en 2018, le championnat d’Allemagne s’est déroulé à l’extérieur sur la Bowling Green, la place la plus attrayante de Wiesbaden. En 2019, le tir à l’arc fait partie de “Die Finals”, le week-end des championnats d’Allemagne regroupant dix sports à Berlin. Tous les événements mentionnés ont été et seront largement diffusés sur ARD et ZDF Depuis 2017, la Fédération allemande de tir (DSB) organise une Coupe du monde dans la métropole sportive de Berlin – du 2 au 7 juillet. En 2020, le dernier tournoi de qualification olympique pour Tokyo 2020 fera également partie de la Coupe du monde. Hans-Heinrich von Schönfels, Président de DSB, a déclaré: “La candidature à la Coupe du Monde couronne nos efforts pour développer davantage le tir à l’arc en Allemagne. Cela n’aurait pas été possible sans le partenariat solide et le soutien financier considérable de l’Etat de Berlin. Nos remerciements vont donc à Berlin et à tous nos membres qui ont rendu cette application possible. “Avec la Coupe du monde quatre ans après 1979 (Berlin) et 2007 (Leipzig) pour la troisième fois, une Coupe du monde à l’arc sur le sol allemand statt.WA Président et vice-président du CIO Prof. dr. Ugur Erdener a déclaré: “Le succès du tir à l’arc lors des premiers jeux d’été en Europe depuis Londres 2012 est crucial pour la sélection de grands hôtes pour nos principaux championnats au cours de la prochaine période olympique de quatre ans. Nous sommes sûrs que nous connaîtrons un championnat du monde de qualité exceptionnelle à Berlin. “À propos de la Coupe du monde de Berlin à Paris 2024La Coupe du monde 2023 à Berlin sera, comme celle qui commencera bientôt à Herzogenbusch (10 au 16 juin), une place de quota. Coupe du Monde et donc le tournoi décisif sur le chemin des Jeux Olympiques en 2024 à Paris. Le sénateur sportif berlinois Andreas Geisel se réjouit également de la Coupe du monde: “Pour la métropole sportive de Berlin, ce prix est un grand succès. Une fois encore, un événement sportif international de haut niveau a lieu ici. Nous sommes heureux de la confiance que nous avons en elle. Berlin a déjà testé le tir à l’arc avec la série de la Coupe du monde 2017-2020 et est donc bien préparé pour la Coupe du monde 2023. “Élections dans l’État de Washington: élection de Brokamp et Steffens En plus du prix de la Coupe du monde, l’ORD a remporté de nouveaux succès: le chef de l’exécutif de l’ORD, Jörg Brokamp, ​​depuis Membre du Présidium 2011 de la WA, a été élu vice-président de l’Association mondiale. Sabrina Steffens est une nouvelle membre de la Commission des arbitres, après avoir déjà occupé ce poste à titre provisoire l’année dernière. “Nous sommes très heureux d’avoir pu mener à bien le congrès de notre association mondiale de tir à l’arc et d’avoir élu nos deux candidats à ces postes importants à une large majorité. Je suis ravi que nous puissions continuer à influer de manière décisive sur le développement du tir à l’arc en ce qui concerne la composition des divers comités de WA “, a commenté Hans-Heinrich von Schönfels. (Source: DSB)

MIL OSI