French News: D’ici l’hiver prochain, la capacité quotidienne maximale des installations de stockage de gaz souterraines en Russie dépassera 843 millions de mètres cubes. m de gaz

Source: Gazprom en russe

Parution le 4 juin 2019 à 18h20

Le conseil d’administration de PJSC Gazprom a examiné les résultats des travaux des filiales et des organisations pour la période automne-hiver 2018/2019 ainsi que les mesures nécessaires pour garantir un approvisionnement en gaz ininterrompu aux consommateurs au cours de la période hivernale à venir. consommateurs de gaz en Russie et à l’étranger. Sur le marché intérieur, une attention particulière a été traditionnellement accordée à la fourniture de gaz aux installations socialement importantes, aux services publics et au public. Les livraisons à l’exportation ont été effectuées en stricte conformité avec les applications des consommateurs étrangers. Gazprom se prépare minutieusement au travail en période de forte demande hivernale: accroît régulièrement ses capacités de production et de transport de gaz, diagnostique les installations du système d’approvisionnement en gaz unifié de Russie (UGS), effectue des travaux de maintenance et des travaux de réparation en temps voulu. installations de stockage (UGS). Au début de la saison de sélection précédente (octobre 2018), une réserve de gaz en exploitation de 72,2 milliards de mètres cubes avait été créée dans les installations de Gazprom en Russie. La productivité quotidienne maximale potentielle des installations de stockage russes a été augmentée de 7,2 millions de mètres cubes par rapport à la saison de sélection précédente. m – à un record de 812,5 millions de mètres cubes. Au début de la période automne-hiver 2019/2020, l’indicateur devrait être augmenté de 3,8% et atteindre un nouveau maximum historique – 843,3 millions de mètres cubes. m

Pour garantir un fonctionnement fiable du système d’approvisionnement en gaz unifié pour la période automne-hiver 2019/2020, le Conseil a chargé les départements et filiales concernés: – de créer une réserve de gaz opérationnelle d’au moins 72,2 milliards de mètres cubes d’ici le début de la prochaine saison de sélection. m en UGS en Russie, 1,09 milliard de mètres cubes. m – en UGS sur le territoire de la Biélorussie, 0,085 milliard de mètres cubes. m – à UGS en Arménie, 11,39 milliards de mètres cubes. m – en Europe UGS – mettre en œuvre les principaux domaines de travail pour la préparation des installations des filiales et organisations de PJSC Gazprom en vue de l’opération automne-hiver 2019/2020; – effectuer des travaux de maintenance préventive et des réparations dans les installations de production, de transport, de stockage souterrain et de transformation essence, préparer les véhicules et les équipements spéciaux pour les opérations hivernales. «La société se préparera pour la prochaine période automne-hiver avec une nouvelle structure de gestion des activités de construction et d’investissement. tew. Les travaux d’amélioration de la structure d’entreprise de Gazprom se poursuivront. Les objectifs de ce travail sont les suivants: éliminer les obstacles inertiels dans le développement de la société, accroître la transparence (en particulier, une transition progressive vers un système de surveillance fiscale), accroître l’efficacité du système de Gazprom en tant que société intégrée verticalement. Dans le même temps, les indicateurs financiers et économiques, de la société mère aux objets d’investissement, feront l’objet d’une attention accrue. Dans le cadre de la politique de dividende, nous nous concentrerons sur l’atteinte d’un montant correspondant à 50% du bénéfice, conformément aux normes internationales d’information financière. Nous allons déjà dans cette direction. Le montant des paiements de dividendes qu’il est prévu d’envoyer au budget fédéral suite aux résultats des travaux de Gazprom en 2018 est le maximum parmi toutes les sociétés avec une participation de l’État. Le montant total des paiements de dividendes (393,2 milliards de roubles) représente le maximum de toute l’histoire du marché boursier russe.Les changements destinés à amener la société à un niveau supérieur ont déjà fait l’objet d’une évaluation positive de la communauté des investisseurs. Depuis le début de la transformation, la valeur des actions de Gazprom a été multipliée par une fois et demie. Hier, la capitalisation de la société a dépassé 85 milliards de dollars. Nous avons été les mieux placés sur le marché boursier russe », a déclaré Alexey Miller, président du conseil d’administration de PJSC Gazprom.

Département d’information de PJSC Gazprom

