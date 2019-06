French News: Du 6 au 7 juin, Vladimir Poutine participera au Forum économique international de Saint-Pétersbourg.

Source: Président de la Russie – Kremlin

Le forum se déroulera sous le slogan «Élaborer un programme de développement durable» et quatre thèmes principaux sont prévus: «L’économie mondiale en quête d’équilibre», «L’économie russe: atteindre les objectifs du développement national», «Les technologies qui abordent l’avenir» et «L’homme d’abord». Un large échange de vues aura lieu sur le commerce, l’investissement, la finance, l’énergie, l’innovation et les hautes technologies, la démographie et l’écologie. Le programme du forum prévoit également l’organisation du forum consultatif régional «Business Twenty», du forum russe pour les petites et moyennes entreprises et du forum économique international pour les jeunes. Radev, Premier ministre d’Arménie, N. Pashinyan, et Premier ministre de Slovaquie, P. Pellegrini, ainsi que le secrétaire général des Nations unies, A. Guterres, selon la tradition. Il tiendra des réunions séparées avec des représentants d’agences de presse mondiales, de la communauté internationale des investisseurs et de grandes entreprises étrangères. En outre, un certain nombre de pourparlers bilatéraux entre Vladimir Poutine et les chefs d’État et de gouvernement et les dirigeants d’organisations internationales sont prévus.

