French News: Faciliter l’immigration des travailleurs qualifiés – accélérer les déportations

Source: CDU-CSU

04/06/2019

Le Bundestag veut réussir sa migration

Après de longues négociations entre les partenaires de la coalition, le Bundestag décidera à la fin de la semaine d’un ensemble de lois sur la migration et l’intégration. D’une part, il s’agit de l’immigration de travailleurs qualifiés et, d’autre part, d’une limitation claire de la migration illégale.

Le vice-président du groupe parlementaire CDU / CSU, Thorsten Frei, a parlé d’un “paquet rond”. L’un répond à la fois aux besoins du marché du travail et aux obligations humanitaires, a déclaré le vice-groupe Hermann Gröhe.

#Live: #Etat avant le #Fraktionssitzung avec le chef de fraction @rbrinkhaus, Thorsten Frei et Hermann @groehehttps: //t.co/NldHu0UTcM

– CDU / CSU (@cducsubt) 4 juin 2019

“Nous continuons à travailler normalement”

L’accord sur le paquet de mesures de migration avec ses huit lois était un long processus qui n’avait pas toujours été facile, a souligné le chef de la faction, Ralph Brinkhaus. Frei et Gröhe ont évoqué de nombreuses améliorations au cours des délibérations parlementaires qui avaient arraché la faction Union du SPD. L’accord était intervenu malgré les turbulences de la politique du personnel dans le SPD lundi. Cela montre, selon Brinkhaus: “Nous continuons à travailler normalement.”

La pénurie de main-d’œuvre qualifiée freine la croissance

Lors de la réunion du groupe parlementaire mardi, Frei a déclaré vouloir créer les conditions permettant de faciliter la migration des pays tiers vers le marché du travail allemand. Cela est nécessaire face au changement démographique et aux pénuries de compétences. Par ailleurs, il devrait être possible de faire en sorte que les étrangers sans autorisation de résidence quittent à nouveau le pays. Gröhe a déclaré que la pénurie de main-d’œuvre qualifiée freine la croissance. Afin de remédier à cette situation, les experts en informatique de pays non membres de l’UE devraient être en mesure de venir en Allemagne pour travailler sans qualification formelle. Cependant, vous devez avoir trois ans d’expérience professionnelle pertinente. Pour la première fois – également limitée à cinq ans – la possibilité d’entrer en Allemagne pour chercher un lieu de formation est créée. Cependant, les candidats ne doivent pas être âgés de moins de 25 ans et doivent avoir de bonnes compétences en allemand.

Obstacles moins importants en cas de détention pour expulsion

À l’avenir, l’obligation de quitter le pays consiste à établir une distinction plus nette entre ceux qui sont empêchés de partir du fait de leur propre faute et ceux qui trompent, trompent ou n’obtiennent pas leur passeport. En vertu de la loi sur le retour des parents, les obstacles à l’imposition de la garde à la sortie seront réduits afin que davantage de personnes quittant le pays puissent effectivement être expulsées. Le régime de tolérance à l’emploi des personnes qui quittent le pays est limité aux anciens cas, à savoir les personnes arrivées avant le 1er août 2018. Fin 2023, la tolérance à l’emploi est terminée.

MIL OSI