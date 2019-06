French News: Jubilé de la société “ISS”

Source: Espace fédéral russe

ISS Reshetnev # main 04.06.2019 11: 26 Jubilé de la société ISS Le 4 juin 2019, la société Information Satellite Systems, nommée d’après l’académicien MF Reshetnev, célèbre le 60e anniversaire de sa fondation. la plupart des systèmes spatiaux domestiques les plus importants, des complexes et des appareils aux objectifs les plus divers, qui ont été créés pendant six décennies avec le rôle principal de la société Reshetnevskoy. La société ISS, qui est considérée à juste titre comme le centre de la fabrication de satellites en Russie, compte plus de 1 280 véhicules spatiaux, sur la base desquels plus de 40 systèmes spatiaux ont été mis en service. et satellites de communication modernes. Les appareils fabriqués par ISS contribuent à renforcer la sécurité nationale, à accroître l’efficacité de l’activité économique et à résoudre des problèmes dans le domaine social.L’entreprise est le principal fabricant d’appareils du groupe national de télécommunications. Actuellement, la société a atteint la phase finale du processus de création de nouvelles communications Express-80 et Express-103. En outre, la production de deux autres satellites de télécommunication, Express-AMU3 et Express-AMU7, en est au stade initial – leur lancement est prévu pour 2020. De plus, ISS continue de développer avec succès l’orientation de la navigation en travaillant sur les satellites de nouvelle génération Glonass K ”et“ Glonass-K2 ”. Avec leur lancement, la précision du positionnement du système russe de navigation par satellite augmentera à plusieurs dizaines de centimètres, ce qui élargira ses capacités et la portée des services qui en découlent, exigeant une grande précision de positionnement. ainsi que des réunions solennelles au cours desquelles les meilleurs spécialistes de la société seront à l’honneur. Y participeront des représentants des autorités nationales, régionales et régionales, des entreprises clientes et des partenaires, de la direction et des employés de “ISS”. Un cadeau de la société ISS à tous les habitants de Zheleznogorsk était le III Space Art Art Festival. Il a marché pendant deux mois et inclus 14 événements culturels divers. Leur série se terminera le 8 juin avec la représentation du groupe «Zemlyane» et un salut festif.

State Corporation “Roskosmos” félicite toute l’équipe de la société “Information Satellite Systems” nommée d’après l’académicien MF Reshetnev “à l’occasion de l’anniversaire! Nous vous souhaitons de nouvelles réalisations au profit de la Russie!

