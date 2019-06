French News: La gauche condamne le bain de sang au Soudan

Christine Buchholz, qui siège au nom du groupe parlementaire DIE LINKE au sein du comité de la défense du Bundestag, commente les actes de l’armée et des miliciens soudanais à Khartoum lundi, selon des médecins 35 personnes ont été tuées. Buchholz a poursuivi: “Je condamne fermement le recours brutal à la force par l’armée soudanaise et ses” forces d’appui rapide “associées. Le Conseil militaire de transition, dirigé par les généraux Abdelfatah Burhan et Mohamed Hamdan Dagalo, est responsable de cette procédure pénale. Ce conseil militaire a perdu toute légitimité. Le gouvernement fédéral doit cesser immédiatement de travailler avec le conseil militaire. Les responsables de violences contre des manifestations pacifiques doivent être traduits en justice devant un tribunal indépendant, le gouvernement fédéral n’étant pas un médiateur honnête dans le conflit. Pendant des années, elle a coopéré avec le dictateur Bashir et l’armée au Soudan. C’est le mouvement de masse démocratique au Soudan même qui a fait tomber le dictateur. La SPA de la Confédération soudanaise des syndicats appelle la population à renverser le conseil militaire par «une désobéissance civile généralisée». Cela trouve la pleine solidarité de la gauche. “

