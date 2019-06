Source: Russie – Conseil de la fédération

Dans le cadre du cinquième Forum humanitaire international Livadia, une section a été organisée sur le thème «Russophiles et compatriotes russes à l’étranger: tâches communes et nouvelles possibilités de coopération». La session était animée par Konstantin Kosachev, président du Comité des affaires internationales du Conseil de la Fédération, et Eleonora Mitrofanova, chef de l’Agence fédérale pour les affaires de la CEI, compatriotes vivant à l’étranger et sur la coopération humanitaire internationale (Rossotrudnichestvo). Le vice-président du Conseil de la fédération, Ilyas Umakhanov, des représentants de Rossotrudnichestvo, des invités étrangers et des experts ont assisté à la réunion.

Les perspectives possibles et les domaines de coopération entre les associations étrangères de russophiles et de compatriotes russes ont été examinés sous divers formats.

La Crimée hors de Russie est de plus en plus perçue comme un territoire de paix et d’harmonie.

Selon Konstantin Kosachev, environ 200 représentants de 56 pays ont participé au Vème Forum humanitaire international Livadia. “Ces chiffres suggèrent que la Crimée en dehors de la Russie est de plus en plus perçue comme un territoire de paix et d’harmonie, ressenti de plus en plus par les tensions et les conflits d’intérêts dans les affaires internationales, mais par le lieu où de nouvelles significations, idées et domaines de coopération sont nés”, a déclaré Sénateur, selon lui, il est nécessaire d’analyser quels modèles et formats d’une telle coopération peuvent être, quels domaines d’interaction sont pertinents, quels projets et initiatives communs pourraient être mis en œuvre. «Et surtout, quelle sorte d’expérience de coopération entre russophiles étrangers et compatriotes russes existe déjà et est utilisée dans d’autres pays où une telle expérience n’est pas suffisante», a déclaré le parlementaire. , a commencé à surgir des initiatives visant à consolider les associations publiques étrangères d’orientation russophilique. “Le terme” russophile “a gagné un second souffle. Consciemment, dans diverses publications, ils décrivent les activités de personnalités publiques étrangères, de représentants de la culture, de l’éducation et des sciences qui, dans leur travail quotidien, encouragent le développement de relations amicales multiformes avec la Russie, soutiennent la popularisation du patrimoine historique et culturel russe et s’efforcent de mieux faire connaître la contribution positive de la Russie à l’histoire. Konstantin Kosachev a souligné que l’un des objectifs de la politique étrangère de la Russie était de créer frire pour que les compatriotes puissent vivre en tant que citoyens à part entière dans les pays qui, par le destin, sont devenus leur deuxième patrie. «Cela peut être réalisé dans une large mesure grâce à une coopération étroite avec des associations sociopolitiques locales, des représentants de l’intelligentsia scientifique et créative, qui ne voient pas la Russie comme une menace, mais qui croient au contraire que des relations normales et de bon voisinage avec notre pays sont essentielles au développement progressif de leurs États, rappelez-vous et appréciez la contribution positive de la Russie à la culture et à l’histoire du monde. Il s’avère que les partenaires naturels des compatriotes russes vivant à l’étranger sont les mêmes russophiles. »À l’occasion du prochain 75e anniversaire de la victoire sur le nazisme et du 75e anniversaire de la conférence de Yalta, les participants de la section ont proposé d’accepter le message de Livadia au monde entier. l’attention de l’opinion publique mondiale sur les tendances actuelles concernant la déformation de la vérité historique sur les événements de la seconde guerre mondiale et les tentatives de restauration des idées du nazisme. Andrei Kutepov a noté que dans d’autres pays, de nombreuses associations et groupes de personnes étudient les coutumes et les traditions des peuples vivant en Russie et s’efforcent de les préserver. «C’est un pas de plus vers l’établissement de relations chaleureuses entre les pays et une meilleure compréhension mutuelle. Beaucoup de russophones vivent en dehors de la Russie et la culture russe, ses écrivains, ses poètes, ses compositeurs sont aimés par de nombreuses personnes sur la planète qui ne connaissent même pas le russe. “

