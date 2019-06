French News: Les autorités utilisent une nouvelle méthode de pression sur l’un des leaders de UCP Brest

Source: Parti civil uni Belarus – en Biélorussie

la pression continue et l’obstruction du travail par rapport au vice-président de l’organisation régionale Brest de la partie civile United Alena Lytvynchuk. Plusieurs mois de suite la ville de Pinsk IGP concernée de ses parents et amis avec les demandes de paiement pour 22.9 du Code administratif des amendes République du Bélarus.

– Toutes les amendes ont été payées immédiatement après les procès politiques dans le délai légal, et les documents originaux fournis à la Cour, – dit Alina Lytvynchuk. – Juste quelques mois il y a mes parents étaient simplement remplir avec des lettres et rentrer à la maison avec des menaces par une cause politique. L’huissier de justice Shpakovskaya Anna S. avait 490 demandes sur roubles pour la cour, qui a eu lieu en 2018. des copies de paiement ont été fournis à nouveau, cependant, la production exécutive n’a pas été arrêté. Malgré cela, il a été désactivé les téléphones mobiles et l’ordre du jour était venu à la cour le 24 iyunya.- considérer ces actions une tentative d’intimidation et une nouvelle méthode de traitement des opposants politiques à la veille des prochaines campagnes présidentielles et législatives et des actions de protestation qui se déroulent à Brest contre la construction de la batterie usine – dit Alina Litvinchuk.V Brest IGP a confirmé qu’aucune procédure d’exécution au moment ne contrôle pas et la dette ne sont pas disponibles. Dans le « Belarusbank » délivré par écrit le fait de paiement d’une amende (dans le délai légal), est donc le sujet pas encore clair Le procès, prévu pour le 24 bureau de iyunya.Press de Brest organisation régionale du Parti civil uni

MIL OSI