French News: Les sénateurs ont soumis un projet de loi accordant le droit à une pension alimentaire aux habitants du Nord ayant atteint l’âge de la préretraite

Source: Russie – Conseil de la fédération

Parmi les auteurs figurent des amendements au Code de la famille de la Fédération de Russie – A. Dallakyan, A. Otke, A. Shirokov, I. Chernyshenko.

Membre du Comité du Conseil de la fédération sur le budget et les marchés financiers, représentant de l'organe législatif (représentant) de la région autonome de Tchoukotka, Aramais Dallakyan, représentant de l'organe législatif (représentant) de la région autonome de Tchoukotka, membre de la Commission des politiques sociales de la SF, représentant de l'organe exécutif de l'État autorités de la région autonome de Tchoukotka Anna Otke, représentante de l'organe exécutif de la Membre du Comité du Conseil de la Fédération sur la structure fédérale, la politique régionale, les collectivités locales et les affaires du Nord, représentant de l'organe exécutif de la région de Magadan Anatoly Shirokov, Représentant de l'organe exécutif du gouvernement de la région de Magadan Membre du Conseil de la Fédération Comité de la structure fédérale, politique régionale, gouvernement local et affaires du Nord, un représentant de l'organe exécutif de l'Etat autorités de la région de Mourmansk Igor Chernyshenko, représentant de l'organe exécutif du gouvernement de la région de Mourmansk, Valentin Rudchenko, député à la Douma, a présenté un projet de loi modifiant l'article 1 de la loi fédérale "portant amendement de l'article 169 du Code de la famille de la Fédération de Russie". Le document concerne la législation sur les retraites.

Le projet de loi vise à garantir le droit à une pension alimentaire pour les personnes handicapées ayant atteint l’âge de la préretraite

Le projet de loi vise principalement à garantir le droit à une pension alimentaire pour les personnes handicapées ayant un âge de pré-retraite et résidant dans le Grand Nord et dans des zones analogues. et les hommes de plus de 60 ans pour pension alimentaire, étant donné que l’âge de la retraite généralement établi avant l’entrée en vigueur des normes de la réforme des retraites était de 60 ans pour les hommes et pour les épouses. Conformément à la législation en vigueur en matière de retraites, l’âge requis pour la constitution anticipée d’une pension d’assurance pour résidents du Grand Nord et des localités assimilées est inférieur à la période généralement acceptée. Ainsi, les résidents du Grand Nord et des localités assimilées pourront recevoir une pension alimentaire avec le début de l’âge de la retraite, contrairement aux autres citoyens de la Fédération de Russie qui bénéficieront de ce droit conformément à la loi fédérale “modifiant l’article 169 du code de la famille de la Fédération de Russie” Âge de la préretraite: le projet de loi sur les amendements à l’article premier de la loi fédérale sur les amendements à l’article 169 du code de la famille de la Fédération de Russie, élaboré par les sénateurs, prévoit les droits des femmes et des hommes vivant dans les régions de l’extrême nord et les localités assimilées ayant atteint l’âge requis pour bénéficier d’une pension conformément à la législation de la Fédération de Russie en vigueur le 31 décembre 2018 (à l’âge de la retraite) pour pension alimentaire.

MIL OSI