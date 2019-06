French News: Les travailleurs de Gazprom Transgaz Stavropol se sont battus pour le titre du meilleur de la profession

Source: Gazprom en russe

Référence Gazprom Transgaz Stavropol LLC est une filiale à 100% de PJSC Gazprom: la partie linéaire des principaux gazoducs desservis par la société traverse le territoire de 10 sujets des districts du Caucase du Nord et du Sud de la Fédération de Russie. La société assure le transport de gaz vers la Géorgie, l’Arménie, la Turquie et la République d’Ossétie du Sud. Gazprom Transgaz Stavropol compte 18 succursales, dont 10 départements de production linéaire de gazoducs principaux. Les volumes annuels de transport et de fourniture de gaz varient entre 60 et 70 milliards de mètres cubes. . La longueur totale des gazoducs dépasse 8 000 km. La société exploite 12 stations de compression, 19 ateliers et 11 types d’unités de pompage d’une capacité totale installée de 1 035,9 MW, ainsi que plus de 360 ​​stations de distribution de gaz.Le système de gestion unifiée de la protection du travail, de la sécurité industrielle et de la sécurité incendie fonctionne avec succès à Gazprom Transgaz Stavropol correspondant au système de gestion international dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail OHSAS 18000: 2007. Le système de gestion de l’environnement de l’entreprise de transport de gaz est conforme Il répond aux exigences de la norme internationale ISO 14001: 2015. L’entreprise emploie plus de 7,5 mille personnes. Le siège social est situé dans la ville de Stavropol.

MIL OSI