French News: Les XXIIes Jeux de Gazprom transgaz Moscou sur la natation ont eu lieu

Source: Gazprom en russe

Référence Gazprom Transgaz Moscou est une filiale à 100% de PJSC Gazprom, qui fournit du gaz aux consommateurs de 14 régions de la partie européenne de la Russie et assure le transit du gaz naturel vers les pays de l’étranger proche et lointain. Plus de 21 000 km de gazoducs sont exploités dans les zones de production de la société. Le volume annuel de gaz transporté par l’entreprise est d’environ 80 milliards de mètres cubes. La société compte 25 succursales, dont 17 départements de production linéaires de MG, 23 stations de compression, 278 unités de pompage de gaz, 723 stations de distribution de gaz et points de contrôle et de distribution, 23 stations de remplissage de gaz. : Système de gestion de la qualité (STO Gazprom 9001, ISO 9001); système de management environnemental (ISO 14001); système de gestion de la santé et de la sécurité au travail (OHSAS 18001); système de gestion de l’énergie (ISO 50001); Système de gestion de la sécurité de l’information (GOST R ISO / IEC 27001/2006) Le personnel de la société compte environ 13 000 personnes. Le siège est situé à Moscou.

