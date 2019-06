French News: Marc Biadacz: “Tous ceux qui vivent ici en Allemagne devraient aussi travailler …”

Source: CDU-CSU

En tant que politicien du marché du travail, notre travail consiste à encadrer le marché du travail et à rechercher des personnes qui ont du mal à trouver un emploi. C’est la raison pour laquelle nous avons déjà adopté des lois importantes au cours de cette législature: la loi sur les possibilités de participation aide les chômeurs de longue durée à trouver un emploi. Et avec la loi sur les opportunités de qualification, il est préférable de promouvoir la formation continue des employés.

Nous devons également aider les ressortissants de pays européens et non européens à intégrer le marché du travail. C’est pourquoi nous débattons aujourd’hui du projet de loi sur la promotion de l’emploi des étrangers en première lecture. Le projet de loi vise à encourager les citoyens européens et les étrangers qui restent plus longtemps en Allemagne à trouver un lieu de formation ou un emploi dans les meilleurs délais. Parce que nous sommes tous d’accord: si vous vivez ici en Allemagne, vous devriez travailler et gagner votre vie.

Il en va de même pour ceux qui sont autorisés – qui sont toujours en procédure d’asile – et ceux qui sont tolérés – dont l’expulsion a été suspendue. Pour eux, le projet de loi prévoit des améliorations dans l’accès aux incitations et aux cours de langue. Et à mon avis, c’est exactement la voie à suivre: les personnes qui ne vivent qu’avec nous temporairement peuvent mieux se retrouver dans notre société grâce à l’emploi et à l’apprentissage de la langue allemande. Vous pouvez rapporter ce que vous avez appris dans votre pays d’origine. C’est une vraie valeur ajoutée.

Plus précisément, la loi sur la promotion de l’emploi des étrangers comprend trois domaines:

Tout d’abord, le soutien à la formation. Les citoyens européens et les étrangers trouveront plus facile de tirer parti des mesures de formation et de préparation de carrière à l’avenir.

Deuxièmement: l’intégration précoce sur le marché du travail. Ici, le projet de loi crée un remède. La réglementation est limitée dans le temps pour que les personnes autorisées qui ne sont pas autorisées à travailler et qui sont censées être résidents permanents reçoivent rapidement des prestations de promotion de l’emploi active.

Troisièmement, l’acquisition du langage. Selon le projet de loi, les personnes autorisées devraient pouvoir suivre un cours de langue après neuf mois et celles qui sont tolérées après six mois en Allemagne. Toutefois, cela nécessite qu’ils soient inscrits auprès de l’Agence fédérale pour l’emploi, au chômage, à la recherche d’un emploi ou employés. Parce que l’objectif de la loi est que les étrangers trouvent un travail plus rapidement, et c’est précisément pour cela que la langue allemande est importante. C’est là que la loi vient au bon endroit.

Cependant, je vois un besoin d’amélioration sur un point: les femmes étrangères qui s’occupent de leurs enfants ne sont ni au chômage, ni à la recherche d’un emploi, ni employées au sens classique du terme, et sont donc exclues des cours de langue – à savoir les personnes pertinentes et étrangères La famille arrive dans la société allemande. Ici, nous devrions revenir dans la consultation. Cependant, il existe des restrictions claires quant aux personnes exclues des cours de langue: personnes originaires de pays d’origine sûrs, personnes sans droit au travail et personnes dont l’identité est inexpliquée.

Fidèle au principe de “promouvoir et exiger”, la loi sur la promotion de l’emploi des étrangers définit la bonne voie pour faciliter l’entrée sur le marché du travail des étrangers restés plus longtemps en Allemagne et les empêcher de dépendre des avantages sociaux.

Mais je dis aussi que le projet de loi actuel n’est qu’un aspect de la politique de migration. Par exemple, l’éloignement systématique des demandeurs d’asile criminels est au moins aussi important. C’est pourquoi nous proposons actuellement un ensemble de lois sur l’immigration: outre la loi sur la promotion de l’emploi des étrangers, la loi sur la tolérance dans l’éducation et l’emploi, la loi sur le retour ordonné et la troisième modification de la loi sur les demandeurs d’asile.

Cela montre que nous agissons de manière cohérente: nous contrôlons et organisons la migration. Dans le même temps, nous favorisons l’intégration. Nous combinons ainsi “humanité et dureté” fidèles au principe “promouvoir et exiger” J’attends maintenant avec impatience la consultation parlementaire de la loi.

MIL OSI