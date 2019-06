French News: Max Straubinger: “La meilleure intégration, c’est le travail”

Source: CDU-CSU

Afin de réagir directement aux éventuelles attaques populistes de certaines parties, nous devons clairement préciser dès le départ qu’il ne s’agit pas d’un débat sur le permis de séjour des migrants et des demandeurs d’asile. La procédure d’asile n’est pas abordée ici, et il ne faut pas la détourner du contenu en lançant à nouveau un débat fondamental sur le droit de résidence des immigrés. Il ne faut pas mélanger la loi sur l’asile avec l’immigration de main-d’œuvre qualifiée. Il s’agit principalement d’étrangers appartenant au groupe de ceux qui ont une bonne perspective de résidence ou qui ont accès au marché du travail conformément à la législation en vigueur. Il s’agit notamment des personnes tolérées qui, sans bénéficier d’un droit de séjour illimité, ne peuvent être expulsées vers leur pays d’origine pour diverses raisons. Afin de donner à ce groupe une perspective et de le préparer le plus efficacement possible au marché du travail, la loi redéfinit fondamentalement l’accès des étrangers à ce type de financement. Les personnes ayant un permis de séjour en provenance de pays d’origine “sûrs” sont toujours exclues des cours d’allemand professionnel. Le financement devrait atteindre les personnes qui peuvent être considérées comme ayant un séjour “légal et permanent”.

En période de pénurie de main-d’œuvre qualifiée, il est essentiel d’identifier rapidement les ouvriers qualifiés potentiels et de les préparer au marché du travail en Allemagne. cela nécessite un financement. La meilleure intégration est le travail; chaque personne a du potentiel. Nous nous efforçons d’exploiter et de promouvoir pleinement ce potentiel.

Entre autres choses, les barrières linguistiques et le manque de compétences linguistiques des étrangers sont des obstacles majeurs à l’intégration sur le marché du travail; par conséquent, un accès facilité aux cours de langue et à l’apprentissage des langues en rapport avec l’emploi prévu par la loi est juste et important. Nous ne pourrions pas nous plaindre du manque d’intégration des personnes ayant le droit de rester et de la pénurie de travailleurs qualifiés, des personnes qui viennent chez nous et ont également le droit de rester mais ne soutiennent pas leurs efforts pour améliorer leur employabilité ou leur entrée dans la vie active en Allemagne aider. Le recours à des travailleurs qualifiés et consentants ne devrait pas échouer en raison de la barrière de la langue et ne doit pas non plus alourdir les obstacles pour que les personnes puissent participer à des cours de langue. Nous créons la base pour que les immigrants puissent gagner leur vie.

Néanmoins, la définition des personnes ayant une bonne perspective de fil devrait être un peu plus claire. Si la définition n’est pas claire, il y a un risque de spéculation sur une éventuelle décision ultérieure sur le permis de séjour ou la décision finale. Cependant, cela ne doit pas être anticipé, et une division prématurée ici pourrait également conduire à des injustices par le biais d’une formulation trop vague. Un étranger qui se voit ensuite accorder le droit de rester à une date ultérieure pourrait en premier lieu se voir refuser l’accès à la promotion de la formation professionnelle et être injustement désavantagé sur le marché du travail.

Il convient également de noter que, notamment pour les demandeurs d’asile dont les possibilités de diriger sont peu claires, un accès plus facile aux cours de langues professionnels ne devrait pas susciter trop d’attentes, tant en termes de probabilité de rester que de sécurité, pour pouvoir obtenir un emploi. Il n’est pas clair s’il est possible d’atteindre directement les niveaux de langue au cours de cette phase, ce qui permettra aux demandeurs d’asile de trouver un emploi après une courte période. Surtout avec les immigrants, dont la localisation dans le pays est incertaine, ne peut pas être assuré qu’ils peuvent gagner leur vie entre-temps. Dans le pire des cas, l’acquisition de la langue et de la formation est prise en charge dans le versement des allocations de chômage actuelles, sans que cela ne conduise à une intégration à long terme sur le marché du travail, car la personne ne peut rester en permanence en Allemagne. Un investissement dans les personnes qui doivent ensuite quitter l’Allemagne peut être possible.

Au final, il n’est que logique d’encourager les personnes qui viennent en Allemagne à rester dans le pays très tôt et de les initier au marché du travail. Les chances d’une intégration réussie ne peuvent qu’augmenter. Ne pas le faire menacerait le chômage et les avantages sociaux – une situation qui serait préjudiciable à plusieurs niveaux.

Non seulement les étrangers eux-mêmes, mais également le marché du travail allemand, l’économie et enfin tous les contribuables bénéficient d’une entrée rapide sur le marché du travail par le biais de migrants bien formés et bien préparés.

MIL OSI