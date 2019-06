French News: Mise en place d’un nouveau porte-parole du gouvernement

Source: Président de la Pologne en polonais

Avocat, diplômé de l’Université de Varsovie. À partir de 2018, député au Sejm de la République de Pologne. Né le 2 mai 1989 à Słupsk, de novembre 2015 à avril 2017, conseiller au ministère des Sciences et de l’Enseignement supérieur. En février 2017, il a été nommé au sein de l’équipe législative chargée de préparer un projet de nouvelle loi sur l’enseignement supérieur et les sciences. À compter d’avril 2017, directeur du cabinet du ministre auprès du ministère des Sciences et de l’Enseignement supérieur, chargé notamment de: pour la politique de communication du ministère, la mise en œuvre des tâches liées à la coopération avec le Sejm et le Sénat de la République de Pologne et la coordination des activités des organes consultatifs des ministres. Depuis le 15 janvier 2018, ministre adjoint du secrétaire d’État à la Science et à l’Enseignement supérieur . Membre du Comité permanent du Conseil des ministres et du Comité social du Conseil des ministres à cette époque, il était un expert du Comité d’accréditation polonais et un membre du présidium PKA (2013-2014). Dans les années 2010-2014, membre du Sénat de l’Université de Varsovie, où il a siégé, entre autres membre du comité de direction de la fondation de l’Université de Varsovie. Autrefois: membre du Conseil de la Fondation pour la qualité de l’éducation, membre de la Commission des prêts aux étudiants, membre de la Commission de discipline des enseignants du Conseil principal des sciences et de l’enseignement supérieur, membre du Conseil du programme du Centre ouvert et de l’éducation multimédia de l’Université de Varsovie Au cours de ses études, il a exercé les fonctions de président du conseil d’administration des étudiants de l’Université de Varsovie pendant deux ans. Il a ensuite été élu par les représentants des administrations autonomes d’étudiants d’universités polonaises au président du Parlement des étudiants de la République de Pologne – une organisation représentant légalement tous les étudiants nationaux.

