French News: Préparer l’Allemagne à l’intelligence artificielle, c’est façonner l’avenir

04/06/2019

Renforcer notre économie – Intégrer l’IA dans l’éducation numérique

Le groupe de jeunes du groupe parlementaire CDU / CSU a rencontré hier de jeunes représentants de pays et d’Europe lors de la réunion de son réseau. Le sujet principal était l’intelligence artificielle. Le président du Junge Gruppe, Mark Hauptmann, et le président du groupe parlementaire CDU / CSU au sein de la Commission Envete sur l’Intelligence Artificielle et vice-président du Junge Gruppe, Ronja Kemmer, expliquent:

“Nous voulons mettre l’intelligence artificielle au premier plan avant de perdre du terrain dans la compétition internationale. En discutant avec des experts de la science et de l’industrie, nous avons appris que l’intelligence artificielle (IA) est déjà beaucoup plus présente dans notre vie quotidienne que la plupart des gens le savent. L’intelligence artificielle est déjà réalité et pas de musique future! Dans le même temps, il est devenu évident qu’en tant que technologie clé du futur, l’IA envahira tous les secteurs économiques et sociaux. Si nous voulons façonner cet avenir avec succès, nous devons rapidement définir le cap.

Le Junge Gruppe l’a également souligné dans son exposé de position sur l’IA. Surtout en tant que jeunes politiciens, nous demandons de repenser beaucoup plus fort: l’Allemagne a besoin d’une éducation numérique large et forte. Ici, nous avons créé les conditions avec l’école du pacte numérique. Mais cela ne peut être que le début. Avec une politique de données favorable à l’innovation et une solide promotion de la croissance pour la classe moyenne numérique, nous pouvons ainsi faire face à la concurrence internationale et faire de l’Allemagne un lieu de premier plan pour l’IA.

Nous avons ici le soutien de nos jeunes collègues des parlements des États. C’est l’une des raisons pour lesquelles la réunion de réseau est si importante pour la coordination de futurs sujets à différents niveaux de responsabilité. “

Contexte: Le document de synthèse “Préparer l’Allemagne au meilleur emplacement pour l’intelligence artificielle!” Du groupe Junge est disponible à l’adresse suivante: https://www.cducsu.de/fraktion/junge-gruppe

