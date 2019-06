French News: Rencontre avec Ravil Gainutdin, président du Conseil des muftis de Russie

Source: Président de la Russie – Kremlin

V. Poutine: Cher Mufti, vous savez que ce matin, j’ai déjà envoyé mes salutations, mes félicitations à tous les musulmans de Russie pour le début de la fête, Uraza-Bayram, pour la fin du Ramadan.

Voir aussi

Je tiens encore une fois à la réunion avec vous à souhaiter à tous les musulmans de Russie, qui font partie intégrante de notre multinationale, notre grand pays, le bonheur, la prospérité, le succès et la prospérité. Je sais que vous avez rencontré récemment les dirigeants de l’Administration présidentielle. organisations de la vie spirituelle et sur certaines questions, par exemple, de nature administrative et économique. R. Gainutdin (parle en anglais): Tout d’abord, cher Monsieur le Président, au nom de la multinationale Ummah musulmane de la Fédération de Russie, je voudrais vous remercier de votre attention et des félicitations adressées aux musulmans pour l’une de nos principales vacances de l’islam – la fête de l’Aïd al-Fitr, la fête du débouché.J’ai eu l’honneur aujourd’hui par l’intermédiaire de la chaîne russe d’annoncer vos félicitations et de la transmettre à chacun de nos croyants musulmans – non seulement aux Russes, mais également par satellite Les pays de la CEI, qui écoutent avec une grande attention et regardent notre émission de la fête de la mosquée de la cathédrale de Moscou, que nous avons construite avec la bénédiction, conformément à la volonté politique de notre président et ouverte avec vous. Nous avons eu un entretien avec le chef de l’administration présidentielle. Nous avons discuté de questions très importantes, y compris celle de l’éducation islamique, qui est aujourd’hui une priorité pour nous, que nous avons traitée peu à peu depuis la fin des années 80, mais que nous n’avons réussi à trouver que quelques succès [à atteindre] au début des années 2000 – x.Je tiens tout particulièrement à remercier votre contribution, votre compréhension, votre soutien à la création d’une éducation islamique systémique en Russie. Nous avons maintenant plusieurs établissements d’enseignement supérieur islamiques accrédités par l’État, nous avons le droit délivrer des diplômes. Nos établissements d’enseignement, ils fonctionnent tous aujourd’hui, après avoir reçu une licence. Nous avons maintenant créé un système d’éducation islamique en plusieurs étapes et, grâce à votre soutien, avons ouvert l’Académie islamique bulgare de la République du Tatarstan pour l’ensemble de la Russie, dont nous sommes les fondateurs. Nous sommes également les fondateurs de l’Institut islamique russe, qui travaille à Kazan. Et bien sûr, le fleuron de l’éducation islamique, je peux considérer l’Institut islamique de Moscou.

MIL OSI