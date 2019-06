French News: Résultat record à l’heure des oiseaux de jardin

Source: NABU – Association pour la conservation de la nature en Allemagne

Plus de 76 000 participants ont participé à l’Heure des oiseaux de jardin. La participation record montre que le sujet de la conservation des espèces est en mouvement. Les gens sont bouleversés et veulent en faire plus pour mettre fin à l’extinction dévastatrice de l’espèce.

L’observation des oiseaux est à la mode. La participation record montre à quel point le sujet de la protection des espèces est en mouvement. – Photo: NABU / Sebastian Hennigs

4 juin 2019 – “L’heure des oiseaux de jardin” prend une ascension abrupte: avec plus de 76 000 participants, la plus grande activité scientifique d’Allemagne atteint un record de participation. Plus de 1,6 million d’oiseaux ont été signalés à NABU et à son partenaire bavarois, le Landesbund für Vogelschutz (LBV), sur plus de 51 000 jardins. Le résultat final du décompte est maintenant disponible. Ainsi, de nombreux ornithologues n’ont jamais participé – un tiers de plus que l’année dernière. Nous sommes très heureux de l’énorme intérêt que suscitent les oiseaux dans la région. La participation record montre à quel point le sujet de la protection des espèces est en mouvement. Les gens sont bouleversés et veulent enfin que davantage soit fait pour mettre fin à l’extinction dévastatrice des espèces.Aussi, avec les oiseaux de jardin, qui se portent encore beaucoup mieux que les oiseaux des champs, le retrait des insectes se fait évidemment sentir. Alors que le nombre total d’oiseaux de jardin augmente et diminue de manière équilibrée, il n’y a pas de gagnant parmi les insectivores purs dans les jardins: sur les neuf types d’insectivores les plus courants, six diminuent de manière significative, seuls trois pouvant conserver leurs stocks. Le déclin continu depuis le début de l’histoire des oiseaux de jardin en 2005 avec des martinets à moins de 7% par an, des hirondelles à moins de 5% par an et le rouge-queue noir avec une chute de 4% par an sont particulièrement dramatiques. De plus, les tétranyques, les troglodytes et les Zilpzalp ont considérablement diminué dans les jardins: en Allemagne, 32 oiseaux en moyenne ont été aperçus par jardin cette année. Ce résultat final est donc inférieur de six pour cent à la moyenne à long terme. Cependant, une tendance à la baisse significative du nombre total d’oiseaux de jardin ne peut pas encore être déterminée. Dans chaque jardin, une moyenne de 11 espèces d’oiseaux a pu être découverte au cours de l’heure de comptage. La bonne nouvelle est le moineau: le moineau domestique peut enregistrer un gain de plus de sept pour cent et obtient son meilleur résultat avec une moyenne de 5,34 copies par jardin sans contestation au sommet des oiseaux de jardin les plus communs. Même son cousin, le moineau des champs, a gagné 8% par rapport à l’année précédente, ce qui montre bien à quel point le moineau domestique augmente depuis longtemps ses stocks. Après des décennies de déclin chez les deux espèces, qui les avaient placées sur la liste d’alerte avancée de la Liste rouge, c’est très agréable. Les deux espèces ont apparemment profité de l’été 2018 chaud et sec. Hormis les insectivores, le merle noir est toujours une mauvaise nouvelle. Il est toujours le deuxième oiseau de jardin le plus répandu: le merle poursuit sa tendance négative constante à 2,93 oiseaux par Le pire résultat de Garten – 11% de moins que l’an dernier. La baisse est particulièrement forte dans les zones où le virus mortel Usutu a été détecté pour la première fois l’année dernière. Cela montre que le déclin de la population de merles est également lié à l’occurrence d’Usutu. Si vous voulez aider les merles, les muguets, les pinson et les étourneaux, vous devez adapter votre jardin ou votre balcon aux oiseaux. Vous trouverez des conseils sur www.NABU.de/balkon et www.NABU.de/vogelgarten.

