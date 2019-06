Source: CDU-CSU

Ce n’est peut-être pas avant le mois de mai, mais quand je lis la demande ici, j’ai l’impression que c’est déjà décembre. L’AfD écrit toujours sa liste de souhaits politiques numériques – ainsi, quand je pense à la liste de souhaits d’un enfant de 5 ans, je trouve que c’est beaucoup plus substantiel et moins contradictoire. Les points sont une énumération incohérente qui ne rend certainement pas justice à une chose – les droits civils dans notre pays!

Ce matin, nous avons beaucoup discuté de notre constitution dans le débat. Il y a 70 ans, il était adopté par les femmes et les hommes du Conseil parlementaire. La génération de mes arrière-grands-parents n’avait aucune idée à l’époque que l’Internet existerait jamais et quelles étaient les opportunités offertes par la transformation numérique. Et pourtant, je trouve remarquable que les principes fondamentaux de la Loi fondamentale puissent être appliqués de manière tout aussi efficace aux nouveaux défis. L’article 5, paragraphe 1, de la loi fondamentale ne peut être lu que conjointement avec le paragraphe 2.

Toute personne a droit à la liberté d’expression, mais cette liberté prend fin lorsque les droits des tiers sont limités. Il est donc naturel pour moi que les médias et les plates-formes soient pris en compte de manière analogique et numérique. Peu importe que les agitateurs de droite se placent sur l’Alexanderplatz, utilisent des déclarations antisémites dans les lettres des lecteurs ou affichent un chaos de gauche sur des slogans similaires sur Facebook: ceux qui utilisent des outils de distribution de contenu sont également responsables devant le grand public et la liberté d’expression est autorisée ne pas être abusé pour voler cette responsabilité!

Ici aussi, votre demande est incroyablement contradictoire: au point 2, la loi sur l’application des lois en réseau devrait être supprimée sans remplacement, la partie 3 étant partiellement rétablie. Ne pouvez-vous pas décider de ce que vous voulez ou ne le comprenez-vous pas vraiment? Par négligence, vous demandez également une prolongation de la période de suppression des contenus terroristes. Les opinions sur les attaques terroristes ou les vidéos de décapitation des salafistes seraient plus longues dans le réseau. Ou cela inclut-il la liberté d’expression pour vous? Vos déclarations sur la protection des données sont tout aussi contradictoires. Les experts disent à l’unisson que la souveraineté des données est l’un des fondements les plus importants de notre société numérique; c’est même ce que vous avez déclaré dans votre candidature. Mais vous demandez ensuite de suspendre le droit d’information et le droit des personnes concernées de corriger ou de supprimer leurs données. Ce n’est pas un renforcement des droits civils, mais une réduction massive. Cela ne peut pas être sérieux!

Au sujet du droit d’auteur: En tant qu’Union, nous avons développé un modèle efficace et compréhensible pour empêcher les filtres de chargement dans la mise en œuvre nationale. Qu’est-ce qui vient de toi? À droite: rien. Si vous ne faites pas déjà vos propres suggestions, alors au moins une fois que vous traitez correctement ce modèle traçable avant de faire de telles applications. Je n’ai pas assez de temps et, évidemment, je n’ai pas apporté assez de crayons pour vous l’expliquer.

Je suis assez surpris qu’à la fin vous ayez réussi à intégrer “l’intelligence artificielle” dans votre application. Je ne sais pas comment vous comprenez votre travail. En tant que syndicat, nous examinons de manière approfondie le potentiel de l’intelligence artificielle dans les comités pertinents. Vous savez que la Commission Enquete aurait l’occasion d’en discuter. Mais quand je regarde en tant que superviseur sur votre contribution, je me rends compte: ce n’est finalement rien de plus que de l’air chaud.

Conclusion: vous jouez ici comme si vous vouliez protéger la liberté d’expression. Grâce à vos bonnes relations avec la Russie, faites-vous vraiment remarquer ces droits fondamentaux également? Ils signifient la liberté comme un permis pour traquer. Vous ne voulez que la liberté pour vos fausses nouvelles, et vous criez des mensonges quand quelqu’un écrit quelque chose qui ne correspond pas à votre vision du monde. Ils sont nombreux, mais certainement pas protecteurs de la liberté d’expression!

