French News: S. Lukin: Dans notre pays, une grande importance est attachée au développement non seulement des mégapoles, mais aussi des petites villes

Lors des travaux dans la région de Voronej, le sénateur a participé à une réunion sur la mise en œuvre du projet national “Logement et environnement urbain”.

Membre du Comité du Conseil de la Fédération sur la structure fédérale, la politique régionale, les collectivités locales et les affaires du Nord, représentant de l'organe législatif (représentant) de la région de Voronej Sergey Lukin

L’événement, qui a été organisé par le vice-président du gouvernement de la Fédération de Russie, Vitaly Mutko, s’est tenu dans le gouvernement de la région de Voronej qui a grandement apprécié le rythme de développement de la région et s’est concentré sur les réalisations dans le domaine de la construction de logements. «En 2018, près de 1,7 million de mètres carrés ont été mis en service. Dans le même temps, la construction de logements individuels apporte une grande contribution et l’expérience de la région de Voronej doit être sérieusement étudiée. ” Il a déclaré que l’offre de logements dans la région était de 17%. au-dessus de la moyenne de la Russie.

L’Etat s’est engagé à subventionner le programme d’hypothèque familiale

Sergueï Loukine a rappelé que le Président de la Fédération de Russie jugeait extrêmement important de résoudre le problème du logement des familles avec enfants et avait suggéré de lancer un programme spécial de prêt hypothécaire. «Ses opportunités peuvent être utilisées par les familles dans lesquelles un deuxième ou troisième enfant est né à compter du 1er janvier 2018, ainsi que par un enfant ultérieur. L’État s’est engagé à subventionner ce programme hypothécaire familial. Selon le ministère des Finances de la Russie, depuis le début de sa mise en œuvre jusqu’en février 2019, 7,1 000 prêts hypothécaires d’une valeur de 17,3 milliards de roubles ont été émis. Dans la version initiale du programme, le taux de 6% avait été prolongé pour une période limitée, de sorte que peu de personnes souhaitaient profiter de cet avantage. Cette année, l’État a décidé de prolonger le taux réduit pour toute la durée du prêt “, a expliqué le sénateur. La délégation gouvernementale présidée par Vitaly Mutko a visité le centre de services unique de la JSC” Bank DOM.RF “. Ce projet a été lancé dans la région en mai dernier. Maintenant, le nombre d’employés est supérieur à 700 personnes. Des fonctions telles que les opérations bancaires, les services opérationnels et en espèces, le soutien aux activités d’hypothèques, les centres de contact, les technologies de l’information et les finances ont été transférées à un centre de services unique.Le vice-Premier ministre a fait l’éloge du centre en tant que plate-forme pour la formation de jeunes personnels qualifiés. «De nouveaux emplois avec différents niveaux de compétences sont créés dans la région de Voronej. Cela encourage les jeunes professionnels et les professionnels déjà établis à rester dans leur région et à se construire une carrière. Beaucoup viennent travailler dans le centre de service et dans d’autres matières de la Fédération de Russie. Maintenant dans l’équipe DOM.RF moderne jeunes managers. Votre avenir, c’est la vie du pays. »Sergey Lukin a noté que la participation d’organismes de crédit de la région de Voronej et de DOM.RF au programme fédéral« Family Mortgage »permet l’allocation mensuelle d’environ 250 familles avec deux enfants ou plus bénéficiant de prêts hypothécaires préférentiels à un taux de 6%. annuelle “En termes de nombre et de volume de prêts hypothécaires, notre région se situe au 3ème rang après Moscou et dans la région de Moscou dans le district fédéral central”, a déclaré la parlementaire. Les délégués se sont rendus à la cérémonie solennelle pour récompenser les lauréats du concours pan-russe des meilleurs projets destinés à créer un environnement urbain confortable dans les villes et les quartiers historiques. Cette année, 330 demandes de participation ont été reçues de 77 entités constitutives de la Fédération de Russie. Les projets ont été évalués par 62 experts indépendants dans les domaines de l’architecture et de l’urbanisme, du patrimoine historique et culturel, de la sociologie et de l’économie. 293 candidats ont passé l’examen de qualification et l’évaluation préliminaire, dont 80 projets issus de 46 entités constitutives de la Fédération de Russie. Les résultats du concours ont une nouvelle fois confirmé que notre pays attachait une grande importance au développement non seulement des mégapoles, mais également des petites villes comptant jusqu’à 100 habitants. Un millier de personnes “, a déclaré Sergey Lukin.” La Russie a commencé avec les petites villes et leur potentiel pour la croissance socio-économique de notre État est considérable. L’objectif de la stratégie pour le développement territorial de la Fédération de Russie pour la période allant jusqu’à 2025, adoptée en février de cette année, est tout d’abord de réduire les différences entre les niveaux et la qualité de vie des personnes d’une région à l’autre “, a déclaré le sénateur. Selon lui, le Conseil de la fédération accorde une attention particulière à la création de conditions de vie confortables dans les villes monoindustrielles en termes d’amélioration, la création d’une infrastructure sociale moderne, fournissant à la population des infrastructures de santé, des jardins d’enfants, des écoles. “Le concours contribue également à l’accomplissement de la tâche assignée par le chef de l’Etat – la mise en œuvre d’un programme à grande échelle pour le développement territorial de la Russie, la transformation de nos petites villes en utilisant le potentiel des technologies de pointe, de nouvelles solutions architecturales et managériales”, a déclaré Sergey Lukin.

