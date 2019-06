French News: Un employé de Gazprom Dobycha Astrakhan reconnu comme le meilleur pompier du stade régional du concours panrusse

Source: Gazprom en russe

Référence LLC Gazprom dobycha Astrakhan est une filiale de PJSC Gazprom. Les principales activités: prospection, exploration et développement de gisements d’hydrocarbures. Production de gaz et de condensats sur la rive gauche du champ de condensats de gaz d’Astrakhan d’une superficie de 1 360 mètres carrés. km est effectué depuis 1986. Le mélange de réservoirs produit sur le terrain se caractérise par une teneur élevée en sulfure d’hydrogène (25%) et en dioxyde de carbone (15%). La société exploite environ trois cents puits à des fins diverses, des centaines de kilomètres de conduites et de boucles de condensat de gaz, des lignes électriques et des communications télémécaniques et le contrôle à distance du processus de production, ainsi que six installations préliminaires. traitement des gaz: la capacité de l’entreprise permet une production annuelle de gaz pouvant atteindre 12 milliards de mètres cubes. Le potentiel des réserves d’hydrocarbures dans les zones de licence de Gazprom Dobycha Astrakhan permet d’augmenter la production annuelle de gaz à 48 milliards de mètres cubes. mètres de gaz avec la production de gaz commercialisable pour la livraison à des gazoducs jusqu’à 27 milliards de mètres cubes. Le système de gestion intégrée de Gazprom Dobycha Astrakhan répond aux exigences de quatre normes internationales: ISO 9001: 2008 «Système de gestion de la qualité. Exigences “, ISO 14001: 2004” Système de management environnemental – Spécifications et directives d’application “, OHSAS 18001: 2007” Système de management de la santé et de la sécurité au travail “, ISO 50001: 2011” Système de management de l’énergie. Conditions requises. »L’équipe compte plus de 4 200 personnes. Le concours pan-russe de compétence professionnelle “Le meilleur de la profession” dans la nomination “Meilleur pompier” est une compétition en personne impliquant l’exécution de tâches concurrentielles, comprenant le test des connaissances théoriques des participants et de leurs tâches pratiques. Le principal objectif de la compétition est d’accroître le prestige de la profession. pompiers, le niveau de qualification et les compétences professionnelles des pompiers Les tâches de la compétition: développement professionnel et compétences professionnelles x; identification et diffusion de techniques et de méthodes avancées de lutte contre l’incendie; détermination du niveau de formation professionnelle des travailleurs; former une opinion publique positive concernant le professionnalisme des pompiers; déterminer le meilleur pompier; informer sur les réalisations des pompiers en matière de travail.Les organisateurs de la phase fédérale du concours sont le ministère du Travail et de la Protection sociale de la Fédération de Russie, le gouvernement de la région d’Astrakhan.

