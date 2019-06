French News: Ursula Groden-Kranich: “Travaillons ensemble dans et pour l’Europe”

Source: CDU-CSU

Madame la Présidente! Chers collègues! Chers invités! Je suis ravi d’accueillir le ministre des Affaires européennes de la Rhénanie du Nord-Westphalie à ce débat à cette heure tardive. Bienvenue!

Le traité d’Aachen – c’est peut-être la raison pour laquelle il est ici – et l’accord parlementaire qui le complète et redéfinit complètement notre travail parlementaire franco-allemand ont suscité de grandes attentes. Nous sommes maintenant dans les bas-fonds du travail politique et en détail. Deux systèmes politiques complètement différents se rencontrent et doivent se retrouver. Bien que le président français soit doté d’une grande puissance et soumette ses souhaits au Parlement, le chancelier allemand n’en a pas la possibilité. Le Bundestag allemand veut et doit être interrogé. La participation des pays conduit également à des compromis dans la prise de décision. Nos amis français ne le savent pas encore.

Je suis un Européen passionné et je vis avec ma famille et mes amis. Je trouve formidable que ma fille ait la possibilité de grandir dans une Europe libre. Et cette Europe libre doit être protégée, surtout de nos jours: contre la droite et contre la gauche.

Nos amis français sont de solides partenaires à nos côtés. Ensemble, nous devrions avoir le courage de voir d’abord les opportunités avant d’évaluer les risques,

(Applaudissements de la CDU / CSU et du député Michael Georg Link [FDP])

le courage de voir notre décision à travers les yeux de nos amis français et vice versa. Je voudrais plus d’ouverture pour poser des questions directement à des collègues et amis avant que nous en discutions publiquement Mais cela n’affecte pas seulement la coopération franco-allemande. Nous le savons tous grâce aux débats internes au parti.

J’ai été autorisé à travailler sur ces contrats l’année dernière,

(Martin Hebner [AfD]: Venez au contenu! C’est de la prose!)

J’ai vu les similitudes, mais aussi les différences, non seulement entre les Français et les Allemands, mais aussi entre nos partis. La coopération en matière de défense et d’approvisionnement en énergie est tout aussi difficile que de savoir comment mettre en œuvre la liberté de circulation dans le contexte du débat sur le salaire minimum et des activités des entreprises de l’Europe du Sud-Est en France et en Allemagne, qui portent atteinte à leurs normes nationales respectives.

(Martin Hebner [AfD]: L’autre mot à la mode serait “numérisation”!)

Travaillons ensemble dans et pour Euro pa et, par conséquent, acceptons la ratification du traité d’Aachen

Merci

(Applaudissements de la CDU / CSU et du SPD – Norbert Kleinwächter [AfD]: Non, certainement pas avec les réglementations qui y figurent!)

