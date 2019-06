«Ensemble, nous formons une grande famille du monde russe. La langue russe est un fil incassable qui nous unit tous “, a déclaré le président du Conseil de la Fédération, priant instamment de prendre soin de ce trésor. Au cours de la cérémonie d’ouverture du Festival, des groupes russes de renom ont joué devant le public – l’Ensemble académique de chants et danses de la Garde nationale de la Fédération de Russie sous la direction de l’artiste populaire De Russie Viktor Eliseev, Ensemble Académique d’Etat Chorégraphique “Birch” nommé d’après N.S. Nadezhdinoi, artiste populaire de l’URSS Vasily Lanovoy, artiste populaire de la Fédération de Russie Larisa Dolina, autres artistes célèbres. Dragunkina, Dragunkina Zinaida Fedorovna, représentante de l’organe législatif (représentant) du pouvoir de la ville de Moscou, présidente Komi theta SF sur les affaires internationales Konstantin Kosachev, KosachevKonstantin I. représentant de l’organe exécutif de la République de Mari El, président du Comité de la politique économique du Conseil de la Fédération, Andrei Kutepov, KutepovAndrey Viktorovich représentant du corps législatif (représentant) du pouvoir législatif de Saint-Pétersbourg AksyonovSergey ValeryevichGlava de la République de Crimée Président du Conseil d’État de la République de Crimée Vladimir Konst Ntini, Conseil d’Etat KonstantinovVladimir AndreevichPredsedatel de la République de Crimée Ministre de l’Education de la Fédération de Russie Olga Vassilieva, les chefs d’organismes du gouvernement fédéral, les organisations internationales, les institutions scientifiques et éducatives, les invités étrangers.

Selon Valentina Matvienko, l’événement a rassemblé des personnes qui ne sont pas indifférentes à la langue et à la culture russes. Des compatriotes de plus de cinquante pays sont arrivés au festival, a-t-elle noté.