French News: Vaste collection de documents sur l’Holocauste: DFG remet les premiers volumes en anglais à Yad Vashem

Source: Visite d’une délégation de la Fondation allemande de recherche et symposium public sur le mémorial israélien / Rendre les connaissances actuelles sur la persécution et la destruction des Juifs par les nazis accessibles dans le monde entier

Sur un site emblématique, la Fondation allemande de recherche (DFG) franchit une nouvelle étape pour rendre les connaissances actuelles sur l’Holocauste accessibles à la recherche et au public du monde entier. Une délégation du plus grand organisme allemand de financement de la recherche et de la principale institution scientifique autonome allemande a déclaré jeudi 6 juin 2019 au Mémorial de Yad Vashem, près de Jérusalem, que les deux premiers volumes de la collection de documents la plus complète sur l’Holocauste ont été Science, politique et société remis. Ce transfert fait partie d’un colloque réunissant des scientifiques d’Israël, d’Allemagne, d’Autriche, de Grande-Bretagne et des États-Unis réunis au “World Holocaust Remembrance Centre Yad Vashem”. La publication et la remise des premiers volumes en anglais sont désormais disponibles la collecte et le traitement scientifique les plus représentatifs des documents sur la persécution et le meurtre de Juifs par l’Allemagne nationale-socialiste entrent dans une nouvelle phase: la version en langue allemande est financée par la DFG depuis 2004; Il a été publié en 16 volumes, dont douze, et devrait être achevé l’année prochaine D’un point de vue scientifique, la collection de documents de l’Holocauste est importante à bien des égards: la plupart des documents sont rendus accessibles pour la première fois; En outre, il rassemble de nombreux témoignages publiés, déjà bien connus, mais jusqu’ici épars. La sélection des documents n’est pas axée sur les auteurs, mais se consacre dans une large mesure aux victimes. Enfin, l’Holocauste est enregistré et reproduit dans toute son étendue géographique, notamment dans les pays de l’Europe de l’Est et du Sud-Est. Le projet est soutenu par trois institutions scientifiques, la présidence du Prof. Dr. med. Ulrich Herbert pour l’histoire moderne et contemporaine de l’Université de Fribourg, l’Institut d’histoire contemporaine de Munich-Berlin et les Archives fédérales. La DFG considère l’édition comme l’un de ses projets à long terme permettant de concrétiser des projets individuels sur une période plus longue dans la recherche fondamentale en sciences humaines et sociales que dans l’aide individuelle. Au-delà des contributions à la recherche, il s’agissait d’un projet spécial pour les scientifiques impliqués depuis le début. Viser à apporter les documents sur la persécution et le meurtre des Juifs à un public plus large, par exemple par le biais de lectures et de conférences publiques. On a trouvé une large résonance dans une série réalisée conjointement avec Bayerischer Rundfunk et l’Institute for Contemporary History intitulée “Les sources parlent”. Dans cette publication ont été publiés entre 2013 et 2017 en 16 épisodes plusieurs centaines de lettres, entrées de journal, règlements, ordonnances, articles de journaux et autres textes de témoins et acteurs contemporains, pour lesquels la série a reçu le “German Audiobook Award”. La première collection de documents en anglais est disponible une suggestion d’atelier conjoint entre historiens israéliens et allemands, qui s’est également déroulée à Yad Vashem en 2011, et de nombreuses voix du public international de spécialistes. Comme la version allemande, la version anglaise est composée de 16 volumes. Plusieurs milliers de documents sont traduits en anglais sur environ 20 langues originales. Encore une fois, l’objectif est de “faire entendre la voix des victimes, des auteurs et des observateurs” pendant toute la durée du processus et dans toute l’étendue géographique de l’Holocauste. L’édition anglaise sera préparée par Yad Vashem en collaboration avec l’Institut international de recherche sur l’Holocauste et sera accompagnée d’un comité consultatif international. En outre, une édition partielle en hébreu est également en préparation et le symposium public du 6 juin, qui présentera les volumes d’ouverture, sera ouvert par le président de la direction de Yad Vashem, Avner Shalev, et par l’ambassadeur de la République fédérale d’Allemagne en Israël. Susanne Wasum-Rainer. La délégation de la DFG sera présidée par le vice-président Prof. Dr. Ing. Julika Griem, qui présentera également avec les éditeurs respectifs les deux premiers volumes en anglais et les volumes précédemment publiés de l’édition allemande. Informations complémentaires sur le projet d’édition “La persécution et le meurtre de juifs européens par l’Allemagne nationale-socialiste 1933-1945” sur son site Web à l’adresse suivante: Personne à contacter au bureau de DFG: Contact pour les médias:

MIL OSI