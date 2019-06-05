Source: Russia Federal Space

#ЦПК#главное#пилотируемая космонавтика05.06.2019 09:31

Александр Скворцов и Сергей Рыжиков готовы к выходу в открытый космос

Выход в открытый космос — одна из сложнейших операций на орбите, требующая от космонавтов большого мастерства, мужества и тщательной подготовки, как на борту Международной космической станции (МКС), так и на Земле. Тренировки на специализированном тренажёре «Выход-2» делятся на два направления. Первое — это подготовка и использование комплектов скафандров «Орлан-МКС» и выполнение шлюзования в российском сегменте (РС) МКС. Второе — отработка типовых операций внекорабельной деятельности (ВКД).

Александр Скворцов и Сергей Рыжиков, космонавты основного и дублирующего экипажей МКС-60/61 соответственно, успешно провели зачётную тренировку на специализированном тренажёре «Выход-2». Их готовность к самостоятельной работе по подготовке и использованию комплекта скафандра «Орлан-МКС» и выполнению шлюзования в РС МКС проверяли специалисты Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина, Центра управления полётами, РКК «Энергия» имени С.П. Королёва и НПП «Звезда».

Нештатные ситуации комиссия определяла коллегиально непосредственно перед началом тренировки. Космонавты столкнулись с негерметичностью скафандров при ВКД, при возникновении которой им необходимо было оценить наличие утечки кислорода из скафандра и выполнить операции для того, чтобы обеспечить себе безопасность и ускоренно вернуться в шлюзовой отсек. Также были ситуации с ростом давления в скафандре, негерметичностью выходного люка, которая привела к тому, что шлюзование пришлось закончить в резервном шлюзовом отсеке ПхО.

«На всех этапах тренировки у космонавтов были нештатные ситуации, которые позволили оценить, насколько они готовы к практической штатной работе в скафандрах „Орлан-МКС“ и как будут принимать решения в случае возникающих нештатных ситуаций, — подчеркнул начальник отделения ЦПК Дмитрий Зубов. — В бортовой документации представлены расчётные нештатные ситуации и действия по их парированию. Космонавт использует алгоритм, который ему предложен в инструкции, или, в случае нерасчётной нештатной ситуации, докладывает в ЦУП, где принимают решение о прекращении или продолжении работ».

Зачётная тренировка включает в себя две части. Первая — работа на станции в день выхода в открытый космос, во время которой операторы готовят скафандры и шлюзовой отсек. Во второй части космонавты входят в «Орланы-МКС», выполняют шлюзование и открывают люк. Саму внекорабельную деятельность, которая может длиться шесть и более часов, в процессе тренировки не проводят. После окончания выхода — возвращение в шлюз, обратное шлюзование, выход из скафандров и работы внутри станции.

«Полный восьмичасовой рабочий день занимают все операции, которые выполняет экипаж в день выхода внутри станции, — отметил Дмитрий Дмитриевич. — К этому нужно прибавить ещё ВКД около 6 часов — и у операторов будет представление об общем тайминге этого тяжёлого дня на МКС. Естественно, каждый космонавт чётко понимает, в каком режиме ему работать, с какой скоростью».

Александр Скворцов — космонавт со стажем, за плечами не один выход в открытый космос. Вскоре — снова полёт на орбиту. «Такие тренировки очень полезны, — отмечает Александр Александрович. — Со временем всё немного забывается и необходимо восстанавливать свои навыки. Тем более что сейчас они проводятся в комплексном формате — выход в открытый космос отрабатывается полностью, начиная с подготовки оборудования на станции, до ВКД и возвращения на МКС. На тренировках не только вспоминаешь старое, но и получаешь новые знания, навыки. Например, тренажёр „Выход-2“ мне лично позволил оценить возможности нового скафандра „Орлан-МКС“, в частности, его систему автоматического терморегулирования».

По результатам зачётной тренировки на специализированном тренажёре «Выход-2» Александр Скворцов и Сергей Рыжиков допущены к самостоятельной работе по подготовке и использованию комплектов скафандров «Орлан-МКС», а также выполнению шлюзования в РС МКС в соответствии с «Требованиями к технической подготовке экипажей МКС-60/61».

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