Вечер, посвящённый 70-летию установления дипломатических отношений между Россией и Китаем

Source: President of Russia – Kremlin

На исторической сцене театра состоялся концерт Государственного академического русского народного хора имени М.Е.Пятницкого и Центрального оркестра народных инструментов КНР.

Перед началом концерта главы двух государств осмотрели совместную фотовыставку агентств ТАСС и Синьхуа.

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Выступление на торжественном вечере

В.Путин: Уважаемый Председатель Си Цзиньпин! Дорогие друзья!

Нынешний государственный визит Председателя Китайской Народной Республики приурочен к знаменательному событию – 70-летию установления дипломатических отношений между Россией и Китаем.

В 1949 году наша страна первой признала Китайскую Народную Республику – прямо на следующий день после ее провозглашения. За минувшие десятилетия пройден большой путь в истории российско-китайского сотрудничества и вписано немало примеров искренней взаимной помощи, дружбы, плодотворной совместной работы.

Сегодня Российскую Федерацию и Китайскую Народную Республику объединяет многоплановое, действительно всеобъемлющее стратегическое партнерство, в основе которого – незыблемые принципы уважения суверенитета, национальной самобытности, равноправия, добрососедства, учета интересов друг друга.

Наши страны ведут интенсивный, насыщенный политический диалог, выстраивают разветвленную систему взаимовыгодных экономических связей, наращивая встречную торговлю и инвестиции, углубляя промышленную и технологическую кооперацию.

В 2018 году поставлен рекорд двустороннего товарооборота, он вырос до 108 миллиардов долларов. При этом КНР прочно закрепилась на позициях самого крупного делового партнера России. Стратегический характер приобрело и российско-китайское сотрудничество в энергетике. В конце года будет запущен трансграничный газопровод. Китайские компании участвуют в производстве сжиженного природного газа на Ямале – на самом севере России.

Большие перспективы открываются для взаимодействия в авиастроительной, космической, военно-технической отраслях. Прорабатываются планы по созданию совместных инновационных производств. Отмечу, что в двустороннее сотрудничество активно вовлечены субъекты российской федерации и провинции Китая.

С успехом проходят перекрёстные годы российско-китайского межрегионального сотрудничества. Расширяются контакты между гражданами наших стран, растут туристические, образовательные обмены, выполняется российско-китайская программа сотрудничества сферы культуры на 2017–2019 годы. Она включает различные фестивали, концерты, кинопоказы, выставки. Знакомясь с традициями, богатейшим историческим и культурным наследием, народы России и Китая становятся ближе друг к другу.

И конечно, мы стремимся тесно взаимодействовать на мировой арене в интересах стабильности, глобальной и региональной безопасности. Совместными усилиями наши страны вносят большой вклад в решение острых мировых проблем, в противодействие новым вызовам и угрозам, солидарно выступают за формирование нового, справедливого миропорядка, основанного на многополярности, строгом соблюдении международного права, Устава Организации Объединённых Наций, равенстве и взаимовыгодном сотрудничестве.

В целом можно уверенно сказать, что российско-китайские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне. И, конечно же, учитывая их огромный потенциал, останавливаться на достигнутом мы не собираемся. Приняли сегодня совместные заявления, задающие новые, амбициозные ориентиры для двустороннего партнерства.

Планируем расширять взаимодействие по всем направлениям на благо граждан наших двух стран, содействуя устойчивому развитию как России, так и Китая.

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