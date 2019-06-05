В Калужской области прокуратура в судебном порядке добилась блокировки сайтов по продаже приборов для остановки счетчиков воды и электроэнергии

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Мосальского района Калужской области провела мониторинг информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с целью определения возможности доступа к сайтам, содержащим информацию о способах безучетного использования электроэнергии.

Установлено, что в нарушение требований действующего законодательства, на 4 сайтах, пользователям ресурсов сети «Интернет» предлагается приобрести приборы, которые позволяют остановить или замедлить учет электрической энергии без внесения изменений в счетчик, с указанием цен и контактных данных продавца для покупки данных приборов и разъяснениями о принципах их работы.

Установка различных технических устройств, останавливающих работу приборов учета коммунальных ресурсов, вскрытие и незаметное удаление пломб с приборов учета и последующая неоплата использованных воды, тепловой энергии, электрической энергии, газа является противоправным деянием. За данные деяния предусмотрена административная или уголовная ответственность.

В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой района в Калужский районный суд направлено 4 административных исковых заявления о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Суд полностью удовлетворил требования прокурора.

Доступ к указанным сайтам закрыт.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

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