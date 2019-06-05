В Карелии перед судом предстанет предприниматель, не исполнивший обязательства по договорам об участи в долевом строительстве жилья

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Республики Карелия утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора общества с ограниченной ответственностью «Группа компания СНК». Он обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), ч. 6 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в крупном размере).

По версии следствия, обвиняемый, не имея земельного участка для осуществления строительства, а также не получив в установленном законом порядке разрешение на строительство, разместил в средствах массовой информации объявления о продаже строящихся секционных жилых домов.

Не намереваясь выполнить взятые на себя обязательства, злоумышленник заключил с жителями города Петрозаводска договоры о намерениях по заключению договора участия в долевом строительстве на приобретение жилых помещений.

С целью скрыть истинные преступные намерения, предпринимателем был привлечен и введен в заблуждение инвестор, на денежные средства которого были приобретены два земельных участка и начаты земляные работы на объекте строительства, что обеспечило дальнейшую возможность привлечения денежных средств граждан.

Незаконно полученными от участников долевого строительства денежными средствами в размере свыше 9 млн рублей, мужчина распорядился по своему усмотрению.

После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу.

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