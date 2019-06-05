В. Матвиенко провела пленарное заседание V Международного гуманитарного Ливадийского форума

Source: Russia – Council of the Federation

Участники форума в Ялте приняли Ливадийское послание мира.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга открыла пленарное заседание V Международного гуманитарного Ливадийского форума.

Глава СФ подчеркнула значимость мероприятия для сохранения русского языка и русской культуры. Она приветствовала его участников – соотечественников из разных стран мира. Валентина Матвиенко поблагодарила руководство Крыма и жителей полуострова за гостеприимство и организацию мероприятия.

Смотрите также

Спикер сообщила, что в форуме приняли участие более 500 человек, около 170 человек выступили на его панельных сессиях.

Валентина Матвиенко отметила, что в ходе дискуссий высказано много интересных идей и предложений, работа над которыми будет продолжена.

Министр просвещения РФ Ольга Васильева проинформировала, что Министерством учреждена Межведомственная комиссия по вопросам сохранения, защиты и развития русского языка. В планах ее работы актуализация нормативной правовой базы в сфере русского языка, поиск путей повышения интереса к его изучению в зарубежных странах. Также реализуется ведомственная целевая программа, направленная на распространение русского языка и образования на русском языке в иностранных государствах. В 2019 году планируется открыть одиннадцать центров в ряде иностранных государств, сообщила Министр. Ольга Васильева также отметила активную работу в рамках инициированного Советом Федерации гуманитарного проекта по направлению в Таджикистан российских учителей.

Пленарное заседание V Международного гуманитарного Ливадийского форума

1 из 22

Игорь Морозов

2 из 22

Лилия Гумерова

3 из 22

Андрей Клишас и Любовь Глебова

4 из 22

Пленарное заседание V Международного гуманитарного Ливадийского форума

5 из 22

Лариса Долина

6 из 22

Пленарное заседание V Международного гуманитарного Ливадийского форума

7 из 22

Пленарное заседание V Международного гуманитарного Ливадийского форума

8 из 22

Сергей Аксенов

9 из 22

Игорь Морозов

10 из 22

Андрей Климов и Константин Косачев

11 из 22

Александр Башкин и Фарит Мухаметшин

12 из 22

Пленарное заседание V Международного гуманитарного Ливадийского форума

13 из 22

Ильяс Умаханов

14 из 22

Наталия Косихина

15 из 22

Лилия Гумерова и Александр Варфоломеев

16 из 22

Сергей Цеков

17 из 22

Пленарное заседание V Международного гуманитарного Ливадийского форума

18 из 22

Пленарное заседание V Международного гуманитарного Ливадийского форума

19 из 22

Пленарное заседание V Международного гуманитарного Ливадийского форума

20 из 22

Ильяс умаханов

21 из 22

Андрей Клишас

22 из 22

По мнению ректора Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктора Садовничего, форум стал не только крупной гуманитарной дискуссионной площадкой, но и духовным центром сохранения русского языка. «Русский язык должен оставаться языком межнационального общения», — сказал Виктор Садовничий, подчеркнув его созидательную силу.

По вопросу принятия итоговых документов форума на заседании выступил заместитель Председателя Совета Федерации Ильяс Умаханов. В том числе вице-спикер СФ представил Ливадийское послание мира. В этом документе, в частности, признается необходимость неукоснительного соблюдения всеми государствами общепризнанных принципов и норм международного права, без чего невозможно сохранение мира во всем мире. Послание адресовано руководителям государств, парламентариям, международным правительственным и неправительственным организациям, деятелям культуры и образования, всем для кого сохранение мира на планете означает главную миссию человеческой цивилизации.

По словам Ильяса Умаханова, символично принятие этого документа в Ялте, где 75 лет назад были заложены основы послевоенного устройства мира.

Участники заседания единогласно проголосовали за Послание, а также приняли за основу Резолюцию форума.

В ходе пленарного заседания выступили глава Республики Крым Сергей Аксенов и председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов, руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, председатель наблюдательного совета «Русской гуманитарной миссии» Евгений Примаков, председатель Комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников и другие.

В работе форума приняли участие председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев, председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Зинаида Драгункина, председатель Комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов, члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, руководители федеральных органов государственной власти, представители международных организаций, научных и образовательных учреждений, зарубежные гости.

MIL OSI