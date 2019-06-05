В Москве перед судом предстанут представители коммерческих организаций за дачу взяток таможеннику в особо крупном размере

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Московская межрегиональная транспортная прокуратура утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении бывшего генерального директора ООО «Портал-Сервис» и специалиста по таможенному оформлению ООО «Главпродукт Экспорт Торг». Он обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу, совершенная в особо крупном размере).

По версии следствия, мужчины на протяжении нескольких лет систематически переводили денежные средства работнику Давыдовского таможенного поста Московской областной таможни на принадлежащие ему банковские карты за ускорение процесса таможенного оформления и выпуск товаров, экспортируемых коммерческими организациями. За период с 2012 года по 2017 год злоумышленники передали таможеннику взятки на сумму более 2,5 млн. рублей.

Уголовные дела направлены в Чертановский и Лефортовский районные суды г. Москвы для рассмотрения по существу.

Ранее приговором суда взяткополучатель – сотрудник таможни осужден к длительному сроку лишения свободы.

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