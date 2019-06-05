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#Роскосмос#главное#Звездный городок05.06.2019 10:03

Звездный городок вошел в число победителей Всероссийского конкурса

ЗАТО Звездный городок Московской области вошел в число победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Звездный городок стал лучшим в номинации «Малые города с населением до 10 тыс. человек» и получил премию на реализацию проекта благоустройства в размере 40 млн. рублей.

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды организован и с 2018 года ежегодно проводится Минстроем России в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Призовой фонд конкурса составляет 5 млрд рублей. В 2019 году в конкурсе участвовали 330 муниципальных образований из 77 регионов России.

Проект благоустройства территории в Звездном городке был признан в рамках состоявшегося конкурса одним из лучших в своей категории. Проект на этапе подготовки к конкурсу был вынесен на общественное обсуждение и учитывает пожелания местных жителей, которые высказывались ими в 2018-2019 годах в ходе встреч с архитекторами – разработчиками проекта.

Проект благоустройства предусматривает:

реализацию решений по организации игровой зоны;

возведение беседок с навесами;

организацию площадки для рыбаков;

организацию зоны отдыха на природе (барбекю-зоны) вдали от многоквартирных домов;

сохранение зоны отдыха, предназначенной в зимний период для катания на санях;

обеспечение подъезда крупногабаритной техники для экологической очистки водоёма;

минимальное использование бетонных конструкций при реализации проектных решений.

Работы по благоустройству территории планируется осуществить в течение 2020 года. Предполагается, что в приёмке результатов реализации проекта примут участие космонавты, проживающие на территории Звездного городка.

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