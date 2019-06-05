Минэнерго России завершило первый этап работ по актулизации системы нормативно-правового регулирования вопросов надежности и безопасности в электроэнергетике

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 5 июня. – Министерством юстиции Российской Федерации 3 июня 2019 г. зарегистрирован приказ Минэнерго России № 102 от 13.02.2019 «Об утверждении Правил предоставления информации, необходимой для осуществления оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике» (далее – Приказ № 102) и приказ Минэнерго России от 13.02.2019 № 98 «Об утверждении Требований к системам возбуждения и автоматическим регуляторам возбуждения сильного действия синхронных генераторов» (далее – Приказ № 98).

Таким образом, Минэнерго России завершило первый этап работ по актуализации системы нормативно-правового регулирования по вопросам надежности и безопасности в электроэнергетике в соответствии с Правилами технологического функционирования электроэнергетических систем, утвердив 16 ведомственных приказов.

В настоящее время Минэнерго России работает над вторым этапом актуализации системы нормативно-правового регулирования в части совершенствования требований к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики, которым предусмотрена разработка еще 14 нормативных правовых актов, на сегодняшний день указанные нормативные правовые акты проходят необходимые процедуры согласования с федеральными органами исполнительной власти.

Требования, утвержденные Приказом № 98, разработанные Департаментом оперативного контроля и управления в электроэнергетике, сделают возможным использование систем возбуждения и АРВ, рассчитанных по своим параметрам на работу в Единой энергетической системе России, что позволит обеспечить устойчивость параллельной работы генерирующего оборудования в энергосистеме при нормативных аварийных возмущениях. Принятие требований восполнит существующий пробел в законодательстве.

Приказом № 102 устанавливаются правила к предоставлению субъектами электроэнергетики и потребителями электрической энергии в диспетчерские центры субъектов оперативно-диспетчерского управления документов и информации, необходимых для осуществления деятельности по ОДУ, включая перечень, порядок, формы и сроки предоставления такой информации. Установление таких правил позволит унифицировать и сделать прозрачными условия взаимодействия с субъектами ОДУ для других участников отрасли и потребителей. Отмечаем, что часть указанной информации предоставляется в настоящее время в соответствии с приказом Минэнерго России от 23 июля 2012 г. № 340 «Об утверждении перечня предоставляемой субъектами электроэнергетики информации, форм и порядка ее предоставления. В связи с чем, Правила предоставления информации для ОДУ вступят в силу после исключения соответствующих отчетных форм и информации из приказа Минэнерго России № 340.

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