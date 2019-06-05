Надежда Ерастова назначена на должность статс-секретаря – заместителя Министра спорта Российской Федерации

Source: Russia Ministry of Sport

В Минспорте России Надежда Ерастова будет курировать законопроектную работу, осуществлять контроль за деятельностью Правового департамента Министерства.

«Надежда Викторовна – опытный управленец, длительное время работает в спортивной отрасли, – сказал Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков. – Убеждён, её профессионализм и знания усилят нашу команду».

Надежда Ерастова родилась 24 октября 1972 года в Донецкой области Республики Украины.

В 2001 году окончила Российский Новый университет по специальности «юриспруденция» с присуждением квалификации юриста.

С 1994 по 1997 год – проходила службу в органах внутренних дел на офицерских должностях.

С 1997 по 2003 год – ведущий специалист, главный специалист, начальник юридического отдела, начальник правового управления, заместитель начальника правового управления, начальник управления по взаимодействию с представительными органами власти и территориями Администрации города Норильска Красноярского края.

С 2003 по 2008 год – начальник отдела по Норильскому району, начальник отдела по Таймырскому Долгано-Ненецкому муниципальному району и Норильскому промрайону Государственной инспекции труда Красноярского края.

С 2008 по 2009 год – мировой судья Управления Судебного департамента в Красноярском крае.

С 2009 по 2010 год – заместитель начальника Контрольно-ревизионного управления Администрации города Норильска Красноярского края.

С 2010 по 2011 год – заместитель директора – начальник отдела управления государственным имуществом Департамента управления делами Министерства регионального развития Российской Федерации.

С 2011 по 2017 год – заместитель руководителя Департамента физической культуры и спорта города Москвы. Статс-секретарь.

С 2015 года – член экспертного совета при комиссии Московской городской Думы по физической культуре, спорту и молодежной политике.

С 2017 по 2018 год – заместитель руководителя Департамента спорта и туризма города Москвы.

С 2018 года до назначения на пост статс-секретаря – заместителя Министра спорта Российской Федерации занимала должность заместитель руководителя Департамента спорта города Москвы.

Пресс-служба Минспорта России

MIL OSI