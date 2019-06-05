Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провела встречу с представителями Урбинского университета имени Карло Бо.

Член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Римма Галушина ГалушинаРимма Федоровнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ненецкого автономного округа провела встречу с ректором Урбинского университета имени Карло Бо Вилберто Стокки и профессором Игорем Пелличчиари.

Обсуждались вопросы интеллектуальной собственности, развития молодежного творчества.

Сенатор рассказала, что в Совете Федерации уделяют большое внимание вопросам интеллектуальной собственности, держат их под постоянным контролем. В мае 2019 года Комитет СФ по науке, образованию и культуре провел научно-практическую конференцию «Интеллектуальная собственность глазами молодежи» совместно с Министерством науки и высшего образования РФ, Роспатентом и Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС). В рамках конференции были представлены успешные практики по управлению результатами интеллектуальной деятельности научных и образовательных организаций.

В России существует законодательная база для того, чтобы вузы получали прибыль от изобретений

«В России существует законодательная база для того, чтобы вузы получали прибыль от изобретений. Бюджетные учреждения науки и образования могут создавать малые предприятия для внедрения в рыночный оборот результатов интеллектуальной деятельности», — сказала Римма Галушина.

Рабочая встреча Риммы Галушиной с ректором Урбинского университета имени Карло Бо

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Римма Галушиной

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Рабочая встреча Риммы Галушиной с ректором Урбинского университета имени Карло Бо

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Рабочая встреча Риммы Галушиной с ректором Урбинского университета имени Карло Бо

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Рабочая встреча Риммы Галушиной с ректором Урбинского университета имени Карло Бо

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Рабочая встреча Риммы Галушиной с ректором Урбинского университета имени Карло Бо

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Рабочая встреча Риммы Галушиной с ректором Урбинского университета имени Карло Бо

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Вильберто Стокки

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Рабочая встреча Риммы Галушиной с ректором Урбинского университета имени Карло Бо

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Рабочая встреча Риммы Галушиной с ректором Урбинского университета имени Карло Бо

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Рабочая встреча Риммы Галушиной с ректором Урбинского университета имени Карло Бо

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Рабочая встреча Риммы Галушиной с ректором Урбинского университета имени Карло Бо

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Рабочая встреча Риммы Галушиной с ректором Урбинского университета имени Карло Бо

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При этом, отметила парламентарий, несмотря на то, что университеты и научно-исследовательские организации являются одним из ключевых драйверов инновационного развития, в последние годы наблюдается спад патентной активности вузов. Среди основных причин она назвала нехватку квалифицированных специалистов в области интеллектуальной собственности, отсутствие широкого распространения образовательных программ по интеллектуальной собственности.

Сенатор предложила искать новые формы поддержки университетов и научно-исследовательских организаций, разработать политику по развитию рынка интеллектуальной собственности. Основная задача заключается в том, чтобы помочь вузам организовать эффективную систему управления результатами интеллектуальной деятельности.

Римма Галушина напомнила, что Министерство образования и науки России совместно с ВОИС разработало типовое положение «Политика в области интеллектуальной собственности для университетов и научно-исследовательских организаций». «Документ должен стать ориентиром для университетов и научно-исследовательских организаций».

В свою очередь представители итальянского университета рассказали о взаимодействии с российскими вузами, о своих успехах и проблемах в области патентной заинтересованности выпускников образовательных учреждений Италии.

В завершение встречи Римма Галушина предложила продолжить обсуждение перспектив развития партнерских связей с зарубежными научно-исследовательскими центрами для обмена опытом и передовыми практиками по коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности.

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