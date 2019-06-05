С. Митин: Разработка и производство сельхозтехники в рамках российско-белорусской кооперации имеет огромный потенциал

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в заседании Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по экономической политике.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области принял участие в заседании Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по экономической политике. Мероприятие прошло в Москве.

Михаил Пономарев и Сергей Митин

1 из 11

Сергей Митин принял участие в заседании Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по экономической политике

2 из 11

Сергей Митин принял участие в заседании Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по экономической политике

3 из 11

Сергей Митин принял участие в заседании Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по экономической политике

4 из 11

Заседание Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по экономической политике

5 из 11

Сергей Митин принял участие в заседании Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по экономической политике

6 из 11

Сергей Митин принял участие в заседании Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по экономической политике

7 из 11

Сергей Митин принял участие в заседании Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по экономической политике

8 из 11

Сергей Митин принял участие в заседании Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по экономической политике

9 из 11

Сергей Митин принял участие в заседании Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по экономической политике

10 из 11

Участники заседания Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по экономической политике

11 из 11

В своем выступлении сенатор отметил важность дальнейшего укрепления экономических отношений в рамках Союзного государства. Он напомнил, что на прошлом заседании Комиссии поднимался вопрос о развитии производства совместного российско-белорусского трактора и комбайна на российских предприятиях в Череповце и Брянске.

В 2018 году удалось увеличить уровень локализации производства на вологодском и брянском заводах и произвести 2100 тракторов и более 400 комбайнов

Сергей Митин сообщил, что Министерством промышленности и торговли РФ, Министерством промышленности РБ, членами Совета Федерации и Совета Республики Национального собрания Беларуси, главами Вологодской и Брянской областей, руководством предприятий-сельхозпроизводителей проведена значительная работа. Это позволило добиться ряда важных результатов.

«В частности, в 2018 году удалось увеличить уровень локализации производства на вологодском и брянском заводах и произвести 2100 тракторов и более 400 комбайнов. При этом объем государственной поддержки составил около одного миллиарда рублей», — сказал сенатор.

По словам Сергея Митина, дальнейшее увеличение объемов выделяемых мер российской государственной поддержки будет определено уровнем локализации производства на площадках отечественных промышленных предприятий. Все законодательные условия для этого созданы.

«Убежден, что разработка и производство сельскохозяйственной техники в рамках глубокой кооперации наших стран имеет огромный потенциал», — подчеркнул сенатор.

MIL OSI