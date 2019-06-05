Указ об исполняющем обязанности Губернатора Астраханской области

Source: President of Russia – Kremlin

Текст Указа:

В связи с заявлением временно исполняющего обязанности Губернатора Астраханской области Морозова С.П. и в соответствии с подпунктом «а» пункта 9 статьи 19 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» постановляю:

1. Принять отставку временно исполняющего обязанности Губернатора Астраханской области Морозова С.П. по собственному желанию.

2. Назначить Бабушкина Игоря Юрьевича временно исполняющим обязанности Губернатора Астраханской области до вступления в должность лица, избранного Губернатором Астраханской области.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Смотрите также

MIL OSI