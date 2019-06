French News: 30 ans de ruban vert: séparer les frontières, relier la nature

Source: Fédération pour l’environnement et la conservation de la nature, Allemagne, Berlin. L’Association fédérale allemande pour l’environnement et la conservation de la nature (BUND) célèbre le 30e anniversaire de la “ceinture verte” avec la ministre fédérale de l’Environnement, Svenja Schulze, la présidente de la CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, la ministre de l’Environnement, Anja Siegesmund et le président du BUND Hubert Weiger a lancé le BUND, le premier projet de conservation de la nature entièrement allemand. Le fait que le Ruban Vert de Thuringe ait été déclaré Monument naturel national considère le BUND comme un droit chemin et espère que d’autres États suivront cet exemple. L’objectif est de combler les lacunes qui subsistent dans la ceinture verte, à savoir les zones qui ne sont pas encore cultivées proches de la nature ou protégées, afin de créer un réseau de biotopes continu. et a souligné l’importance de la ceinture verte. Hubert Weiger, président de BUND, a déclaré: “La Ceinture verte est un symbole vivant de l’histoire contemporaine allemande récente. Depuis la chute du mur de Berlin, il y a 30 ans, le BUND s’est engagé à préserver cette bande de 1 400 kilomètres comme refuge pour les animaux et les plantes en danger. “Weiger poursuit:” La conservation est plus importante que jamais compte tenu de l’extinction spectaculaire d’espèces. Afin de préserver le trésor de notre diversité biologique, nous devons garantir en permanence les normes de protection dans la ceinture verte. Dans le même temps, l’agriculture et la foresterie doivent être rendues plus respectueuses de l’environnement. Par exemple, l’utilisation de pesticides dans les zones protégées devrait être interdite et considérablement réduite dans toutes les zones. “Svenja Schulze, ministre fédérale de l’Environnement, de la Protection de la nature et de la Sécurité nucléaire, explique dans le débat:” Depuis 30 ans, la frontière, une fois divisée, a été considérée comme un lieu de mémoire et commémoration et rappelant à quel point une coexistence pacifique en Allemagne et en Europe est précieuse d’une part et précieuse de l’autre. Dans le même temps, nous développons une bande de paysage dédiée à la nature et donc au futur: la Ceinture verte est le plus long réseau d’habitats naturels en Allemagne et une section transversale de presque tous les paysages allemands; des basses terres du nord de l’Allemagne aux basses chaînes de montagnes. Ce développement, de la bande de la mort à l’habitat de l’homme et de la nature, offre une grande opportunité pour la nature et constitue un enrichissement pour tous ceux qui y vivent. “Annegret Kramp-Karrenbauer, présidente de la CDU fédérale, a déclaré:” Le vert existe depuis 30 ans Rappel de volume et engagement: Là où autrefois les frontières se séparaient, la nature nous relie aujourd’hui. Grâce au grand engagement d’associations de défense de l’environnement et de protection de la nature, ainsi que des États fédérés, fil de fer barbelé et zone réglementée ont non seulement créé un réseau de biotopes offrant des habitats uniques et une biodiversité extraordinaire, mais également un symbole unique: pour surmonter une Allemagne divisée, pour une coopération transnationale en matière de protection de la nature et des espèces Anja Siegesmund, ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la Conservation de Thuringe, explique: “Avec l’expulsion de la Ceinture verte en tant que monument naturel national, la Thuringe envoie un signal fort. Il concerne tous les autres États de la ceinture verte et revêt une importance européenne. Nous préservons la combinaison unique d’histoire et de nature pour les générations futures. Nous avons besoin de ce rayonnement pour une Europe unie et pacifique. “30 ans de ruban vert – de la piste de mort à la bouée de sauvetage de la nature: depuis la chute du mur, le BUND a créé l’un des projets de conservation les plus importants et les plus importants le long de la frontière allemande Plage baltique au Vogtland saxon-bavarois. L’ancienne bande de frontière est devenue un refuge pour plus de 1 200 espèces végétales et animales rares et menacées, telles que les loutres, les cigognes noires ou l’arnica. Le BUND appelle à la réduction de l’écart dans la Ceinture verte de toute l’ancienne frontière intra-allemande, en particulier au cours de l’année anniversaire. À cette fin, la zone sur toute sa longueur devrait être désignée Monument naturel national et la Ceinture verte de l’Allemagne, l’Europe de la ceinture verte étant classée au patrimoine mondial de la Nature et du patrimoine culturel de l’UNESCO. Plus d'informations30 ans de brochure sur le volume vert "30 ans d'amour sans bornes pour la nature" et les exigences du Green Belt

MIL OSI