French News: À Moscou, des représentants d’organisations commerciales comparaîtront devant le tribunal pour avoir corrompu un douanier à grande échelle.

Le bureau du procureur des transports interrégionaux de Moscou a approuvé les inculpations dans les affaires pénales contre l’ancien directeur général de Portal-Service LLC et le spécialiste du dédouanement de Glavprodukt Export Torg LLC. Il est accusé d’avoir commis des crimes en vertu de la partie 5 de l’art. 291 du Code pénal de la Fédération de Russie (octroi d’un pot-de-vin à un fonctionnaire commis à une très grande échelle). Selon l’enquête, des hommes transféraient systématiquement de l’argent à un employé du poste de douane de Davydovsk des douanes régionales de Moscou pour lui permettre d’accélérer le processus de dédouanement et la mainlevée des marchandises, exportés par des organisations commerciales. Les malfaiteurs ont transféré des pots-de-vin à l’officier des douanes pour un montant supérieur à 2,5 millions de roubles.Les affaires pénales ont été renvoyées devant les tribunaux du district de Chertanovsky et de Lefortovsky de Moscou pour examen sur le fond. Cette information, ainsi que d’autres nouvelles, sont disponibles sur le service d’information et de communication du Procureur général de la Fédération de Russie “AETHER” à l’adresse suivante: efir.genproc.gov.ru

