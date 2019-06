French News: Action concertée: le DGB appelle à des améliorations rapides

Source: DGB – Bundesausschuss05.06.2019Conditions de travail en soins infirmiersAction coordonnée Soins infirmiers: le DGB exige des améliorations rapidesTravail physique pénible dans le système d’affectation, salaires médiocres et stress constant: c’est le jour de travail actuel en soins infirmiers. Le nombre de personnes nécessitant des soins augmente, mais des milliers d’infirmières sont portées disparues. Il est grand temps d’améliorer les conditions de travail et de rémunération de la profession. Le “Concerted Action Care” (KAP) a maintenant présenté un plan après une année de consultation. Le DGB exige une mise en œuvre rapide.

DGB / dolgachov / 123RF.com

Le nombre de personnes nécessitant des soins continue d’augmenter, mais des milliers d’infirmières sont portées disparues. L’écart énorme réside principalement dans le fait que la profession hautement qualifiée et exigeante s’accompagne de salaires et de conditions de travail médiocres: travail physique pénible dans le système de roulement, salaire médiocre, stress constant. C’est pourquoi le “Concerted Action Care” (KAP) a présenté, après un an de consultations, un plan visant à améliorer les salaires et les conditions de travail dans les soins. La DGB exige une mise en œuvre rapide: l’année dernière, les participants – y compris les États fédérés, les associations d’infirmières, les compagnies d’assurance maladie et d’assurance maladie, les associations concernées, les églises, les syndicats et les employeurs – ont discuté des solutions à la pénurie d’infirmières. La “Concerted Action Care” (KAP) a été lancée par trois ministères fédéraux: du travail, de la famille et de la santé. Des améliorations rapides pour les aidants Les conditions de travail des aidants devraient s’améliorer rapidement et de façon notable. Par conséquent, conformément à la volonté du KAP, des tarifs nationaux doivent être payés, une clé de personnel basée sur les besoins est introduite, le recrutement de personnel infirmier étranger est accéléré et le nombre d’apprentis et d’institutions de formation est augmenté. “Les résultats de la Concerted Action Nursing montrent comment, malgré de nombreuses améliorations des performances, la situation reste difficile pour les personnes nécessitant des soins et pour le personnel infirmier”, a déclaré Annelie Buntenbach, membre du conseil d’administration de DGB. Le gouvernement fédéral s’emploie maintenant à intégrer rapidement ces propositions dans des lois et à trouver une solution à la question ouverte du financement. “Les employés des professions infirmières évalueront les ministres fédéraux Heil et Spahn et le ministre fédéral Giffey participants sur la rapidité avec laquelle ils seront soulagés dans leur travail quotidien. La Grande Coalition doit maintenant tenir ses engagements », poursuit Buntenbach. À long terme, des signes d’assurance soins de longue durée apparaissent. À long terme, la Confédération des syndicats allemands (DGB) est favorable à l’assurance soins complets. À l’heure actuelle, les soins sont un système dit de prestations partielles. L’assurance ne couvre qu’une partie des coûts, l’autre partie étant à la charge des personnes nécessitant des soins et de leurs proches. Cela signifie également que si le coût des soins augmente de plus en plus, la part propre de l’assuré augmente – pour de nombreuses personnes ayant besoin de soins et leurs proches, il en va alors rapidement de l’existence financière. “Les intérêts justifiés du personnel infirmier ne doivent pas être opposés aux revendications des personnes nécessitant des soins et de leurs proches qui souhaitent de bons soins infirmiers”, avertit Buntenbach. Les actions propres des assurés doivent donc être limitées et finalement supprimées. Du point de vue des syndicats, une assurance soins complète couvrant tous les coûts des soins est la solution.

suggérer

Vers le haut

MIL OSI