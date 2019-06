French News: Alexander Hoffmann: “Nous voulons établir une procédure uniforme”

Source: CDU-CSU

Merci. – Monsieur le Président! Chers collègues! Mesdames et Messieurs! Une remarque préliminaire de la part de l’AfD: si vous voulez que nous puissions conseiller un sujet aussi important – vous avez raison – à un autre moment, je vous recommanderais donc de faire des demandes moins substantielles dans cette Assemblée

et de travailler de manière constructive avec nous. Je pense que l’ordre du jour de cette journée est très différent.

Mesdames et Messieurs, la fixation d’une personne dans notre État de droit est l’une des ingérences les plus graves en termes de droits fondamentaux. Par conséquent, cette intervention est soumise à des exigences très très élevées. Cela n’est possible que s’il existe un risque important de violence de la part d’une personne, contre cette personne ou contre d’autres.

M. Fechner a souligné ce qui suit: Nous sommes en train d’exécuter un arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale du 24 juillet 2018 déclarant qu’une fixation non seulement de la durée à court terme – généralement plus de 30 minutes – de la réserve judiciaire conformément à l’article 104, paragraphe 2, phrase 1 La loi fondamentale est nécessaire et nous avons jusqu’au 30 juin 2019 pour le mettre en œuvre.

Nous apportons tout un paquet avec cette loi – pardonnez-moi le terme – pour des améliorations dans ce domaine difficile. Nous transférons et concentrons les responsabilités vers les tribunaux locaux, car nous voulons que les plénipotentiaires, qui peuvent accumuler une certaine expertise au fil du temps, s’attaquent à ce problème difficile.

En plus de la réserve du juge, nous augmentons également les exigences pour une fixation; Je l’ai dit plus tôt. Un risque important de violence doit émaner d’une personne.

Nous introduisons également l’engagement volontaire d’une évaluation dans le projet de loi, car nous sommes bien conscients de la sensibilité et nous souhaitons surveiller de près les cinq prochaines années: dans quelle mesure cette réglementation légale que nous avons mise en place Et concrètement, qu’est-ce que cela implique en termes de faits et peut-être de difficultés?

Nous voulons également établir une procédure uniforme. Cela crée une certitude juridique. Nous voulons que la question de la fixation dans les institutions ne concerne pas les employés, mais le personnel responsable. Ici aussi, l’idée est qu’il ya une expertise accrue dans ce problème difficile.

En fin de compte, je tiens à rappeler à tous qu’il est également question de la protection du personnel de ces installations et, enfin et surtout, de la protection des personnes touchées. C’est la raison pour laquelle il est juste que nous devions maintenant non seulement formuler cette réglementation dans le domaine de la responsabilité civile, mais aussi utiliser notre droit dans le domaine des législations concurrentes. Nous voulons également avoir notre mot à dire sur la peine, l’exécution des peines, la détention provisoire, le logement provisoire et la détention pour mineurs, car il est insensé de supprimer tous ces domaines.

Je pense qu’il est également vrai que nous n’avons pas encore abordé dans la procédure la nécessité d’un avis médical complet.

Messieurs, Messieurs, en tant que personne qui a réellement expérimenté le fait qu’une personne perd complètement son calme, frappe tous ceux qui sont dans une pièce avec elle et, finalement, se frappe la tête contre un mur de béton, je dis Pour être honnête avec vous, vous essayez en ce moment de réellement assurer la paix et la tranquillité, dans l’intérêt de la personne concernée. Maintenant, dire: «Nous avons besoin en plus de la réserve du juge, ce que nous avons raison, ni d’un rapport médical détaillé», est dans ces cas difficiles si loin de la pratique qu’elle n’aurait pas eu de sens Je demanderais votre consentement.

