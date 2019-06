French News: Andrea Harwardt nommée ambassadrice de l’engagement

Source: DOSBAndrea Harwardt a été honorée par la campagne “Engagement macht stark!” Du réseau fédéral Engagement de la citoyenneté (BBE) en tant qu’ambassadrice de l’engagement.

Andrea Harwardt a fondé le club d’équitation inclus Integration Ladeburg il y a 20 ans à Bernau, près de Berlin, avec des personnes partageant les mêmes idées. Leur objectif: permettre aux personnes de tous les horizons – avec ou sans handicap – de participer à des sports équestres et au saut de cheval. À présent, le physiothérapeute a été honoré par la campagne “Engagement macht stark!” Du Réseau fédéral pour l’engagement civique (BBE) en tant qu’ambassadeur de l’engagement. Harwardt participe à la campagne sur le thème “Engagement et sport”. Le secrétaire d’État Stefan Zierke du ministère fédéral de la Famille, des Personnes âgées, des Femmes et de la Jeunesse et Brigitta Wortmann du porte-parole BBE ont rendu hommage à ce coureur le lundi 3 juin 2019. Andrea Harwardt, de Reitverein Integration Ladeburg e. V., ambassadeur pour “Sport et engagement”: “L’année dernière, j’ai pu rencontrer beaucoup de gens formidables et de clubs avec leurs projets exceptionnels aux” Stars of Sports “. Cela m’a donné une incroyable quantité de courage pour continuer mon chemin. Et maintenant, en tant qu’ambassadrice bénévole, j’ai hâte de pouvoir encourager d’autres personnes et clubs à s’impliquer. “L’engagement d’Andrea Harwardt et de son club d’équitation en présence du président fédéral Frank-Walter Steinmeier déjà de la part de la Confédération allemande du sport olympique (DOSB) et du soutien de la banque centrale berlinoise à la cérémonie de remise des prix” Stars du sport “à l’honneur en 2018. Avec “l’Oscar du sport de base”, le DOSB, en coopération avec la Fédération des banques coopératives allemandes (BVR), rend hommage aux clubs de sport pour leur engagement social. Andrea Harwardt, athlète passionné d’équitation, a suivi une formation d’hippothérapeute pour combiner de manière significative loisir et profession. Au début, elle a essayé de s’intégrer aux installations équestres existantes, mais a rencontré des craintes, des préjugés et des ressentiments auxquels elle ne s’était jamais attendue. En conséquence, Andrea Harwardt s’est louée une zone à Bernau, a construit un manège avec ses camarades et a fondé le Reitverein Integration. Fondée en 1999, l’association regroupe des personnes handicapées et non handicapées et compte aujourd’hui 160 membres, deux thérapeutes et de nombreux bénévoles. Andrea Harwardt: “Notre association est ouverte à tous. Avec ou sans handicap, avec ou sans évasion biographie. Ils font tous du sport ensemble et passent leur temps libre avec les chevaux. “Le plus grand mouvement bénévole d’Allemagne – la campagne” L’engagement, ça rend fort! “- sélectionne chaque année trois personnes impressionnantes qui, par leur engagement personnel, montrent en quoi consiste l’engagement. Ils représentent 30 millions de volontaires et de volontaires qui valorisent davantage la qualité de vie de notre société grâce à leurs efforts dans le cadre d’initiatives, de projets et d’associations .Andrea Harwardt, Dennis Sadik Kirschbaum de JUMA e. V. de Berlin (thème principal “Jeunes engagements”) et Lena Wiewell de l’association “Tausche Bildung für Wohnen e. V. “à Duisburg (accent mis sur” la cohésion dans la société “) en tant qu’ambassadeurs de l’engagement nommés en 2019. (Source: DOSB)



