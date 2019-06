French News: Année fatidique pour la politique climatique

Les membres de l’Union ont unanimement insisté sur l’ouverture technologique. Christoph Ploß a publié un refus de “refus, orientation et patronage”. L’innovation, l’esprit d’entreprise, la science et la recherche doivent être renforcés. Weisgerber a demandé des incitations dans tous les domaines. Les propriétaires seraient donc enfin rentables sur le plan fiscal s’ils rénovaient énergiquement leur maison.

Néanmoins, les responsables politiques considèrent que de nouveaux efforts sont indispensables, ne serait-ce que dans l’intérêt d’une politique durable et respectueuse des générations. Weisgerber a réitéré l’objectif de l’Allemagne visant à atteindre la neutralité des gaz à effet de serre d’ici 2050. Pour y parvenir, il serait nécessaire de donner un prix aux émissions de CO2, a-t-elle déclaré. Un instrument de marché fonctionnel pour la tarification du CO2 a déjà été mis au point avec les échanges de quotas d’émission européens. Dans les secteurs de l’énergie et de l’industrie, les émissions sont déjà en diminution constante. Maintenant, les échanges de droits d’émission devraient être étendus aux transports, aux bâtiments et à l’agriculture. Il est important qu’il n’existe pas de démarches unilatérales nationales ni de délocalisations d’emplois à l’étranger.

Le délégué de la CDU, Carsten Müller, a souligné que la préservation de la création appartenait à l’ADN de la faction de l’Union. Il a rappelé que le gouvernement fédéral dirigé par l’UE avait considérablement promu l’accord de Paris sur les changements climatiques de 2015. Müller a également souligné que l’Allemagne avait déjà eu quelques succès. Par exemple, de 1990 à 2017, les émissions de dioxyde de carbone ont diminué de 27,5%, malgré la bonne croissance économique et les données démographiques favorables. La part des énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie en 2018 sera d’environ 17%. Dans le secteur de l’électricité, cette part est de près de 38%. Anja Weisgerber a rappelé “Quelle force at-elle? L’Allemagne est le seul pays industriel du monde. Aucun autre pays n’émerge simultanément de l’énergie nucléaire et de l’énergie au charbon. “