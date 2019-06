French News: Assurer des normes sociales globales – éviter les charges sur les entreprises

Source: CDU-CSU

05/06/2019

Notre objectif est l’engagement volontaire

La responsabilité sociale des entreprises (RSE) – la responsabilité des entreprises en matière de développement durable dans les pays fournisseurs – fait l’objet d’un débat politique et économique. Le porte-parole de la politique économique et énergétique, Joachim Pfeiffer, et le porte-parole de la politique de développement, Volkmar Klein, du groupe parlementaire CDU / CSU:

“Il est important que les entreprises allemandes respectent les normes écologiques et sociales dans leurs relations économiques avec les pays en développement et les pays émergents. Parce que l’Allemagne tient à contribuer à la prospérité des pays en développement et des pays émergents grâce à des conditions de production durables. Cela favorise également des conditions locales stables. De nombreux clients allemands souhaitent acheter des produits fabriqués dans le respect des normes écologiques et sociales. Assumer la responsabilité des entreprises peut donc aussi offrir des avantages concurrentiels. Les entreprises allemandes font déjà preuve d’une grande responsabilité d’entreprise, même à l’international.

Nous exhortons les entreprises à continuer à faire du bénévolat en matière de RSE. Dans le même temps, nous appelons le gouvernement fédéral à aider toutes les entreprises à assumer leur responsabilité sociale.

Nous nous félicitons de ce que le gouvernement fédéral ait l’intention de répondre aux critères sociaux et écologiques dans la présidence allemande du Conseil de l’UE au cours du second semestre de 2020. Mais globalement, cette question doit être poursuivie. Il est important que non seulement les employés relevant du domaine de responsabilité d’entreprises allemandes, mais aussi, dans la mesure du possible, tous les employés des pays en développement et des pays émergents bénéficient des normes respectées. Ce sont avant tout les pays en développement et les pays émergents eux-mêmes qui ont le devoir d’améliorer les conditions de travail et d’environnement sur le terrain, notamment parce que les 187 États membres de l’Organisation internationale du Travail ont accepté de respecter leurs normes fondamentales du travail. En outre, tous les États membres des Nations Unies se sont engagés en septembre 2015 à respecter le Programme 2030 pour l’abolition du travail des enfants et du travail forcé.

Le plan d’action national sur les entreprises et les droits de l’homme est un élément important dans ce contexte. Nous sommes attachés à sa mise en œuvre cohérente. En 2020, nous examinerons si d’autres mesures sont nécessaires. Si tel est le cas, nous plaidons pour une procédure proportionnée. Nous devons éviter les charges bureaucratiques et administratives excessives et inutiles, en particulier pour les petites et moyennes entreprises, maintenir le principe de proportionnalité et ne pas compromettre l’engagement des entreprises allemandes dans les pays en développement et les pays émergents. Nous rejetons toute mesure disproportionnée ou unilatérale dépassant les décisions des autres pays. “

MIL OSI