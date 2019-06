French News: BMEL décerne des prix fédéraux pour la bière

Source: Ministère fédéral de l’Alimentation et de l’Agriculture Le secrétaire d’État parlementaire Stübgen a présenté la plus haute distinction du ministère fédéral de l’Alimentation et de l’Agriculture

“Aujourd’hui, les brasseries allemandes d’excellente qualité, y compris de nombreuses petites et moyennes brasseries de toute l’Allemagne, incarnent l’incroyable variété de notre culture brassicole et constituent une élite de qualité”, a déclaré le secrétaire d’Etat parlementaire. bières. Et la loi sur la pureté de la bière, qui existe depuis 1516, aide sans aucun doute à ce que quatre ingrédients naturels seulement soient autorisés pour la production de bière “, a déclaré le secrétaire d’Etat parlementaire Stübgen. Ce prix, décerné chaque année depuis 2008, témoigne du haut niveau de qualité des bières allemandes. Chaque bière soumise à des tests est soumise à une évaluation analytique et sensorielle de la part de la Société allemande d’agriculture (DLG). La cérémonie de remise des prix s’est déroulée devant environ 250 invités venus de la scène politique, du monde des affaires et des médias à Kulturbrauerei à Berlin, dans le cadre de l’association des brasseurs allemands. organisé BRAUER FORUM. Avec le secrétaire d’État parlementaire Michael Stübgen, le vice-président du DLG, le Dr Ing. Diedrich Harms en présence de la reine de la bière bavaroise Veronika Ettstaller et du Hallertauer Hopfenkönigin Katharina Maier des médailles et des certificats.

Cette page

MIL OSI