French News: Buntenbach et Bsirske appellent à un nouveau départ dans la politique des retraites

Source: DGB – BundesvorstandPM 042 – 05.06.2019Buntenbach et Bsirske demandent un nouveau départ dans la politique des retraitesPourquoi la politique doit-elle prendre en charge les retraites? Quels sont les plus gros problèmes? L’Institut d’économie et des sciences sociales de la Fondation Hans Böckler (WSI), en coopération avec la Confédération des syndicats allemands (DGB), discutera de ces questions, parmi d’autres, lors d’un symposium tenu à Berlin le 5 juin. Dans l’optique de la conférence, Annelie Buntenbach, DGB Membre du conseil: “La réunion d’aujourd’hui est une invitation au gouvernement et à la politique dans son ensemble à agir enfin. Nous avons besoin d’un changement de cap dans la politique des retraites. Les employés ne peuvent pas combler les lacunes de la prévoyance vieillesse par une prévoyance privée. En comparaison avec d’autres pays européens, l’Allemagne consacre une somme extrêmement faible de son produit intérieur brut à la protection des personnes âgées. Nous devons penser aux pensions du point de vue humain: vous devez pouvoir à nouveau compter sur la pension, surtout si tout ne se passe pas bien dans la vie. Une politique de retraite future doit reposer sur un niveau de pension stable et permanent au-delà de 2025 et une solide compensation de solidarité. Relever l’âge de la retraite n’est pas une solution, au contraire, car il alourdit unilatéralement la jeune génération et en particulier les plus faibles. Au lieu de cela, la pension doit reposer sur une base financière plus large. Dans un premier temps, nous devrions maintenant inclure les travailleurs indépendants non sécurisés dans le système de solidarité. “Frank Bsirske, président de ver.di:” Qui a travaillé pendant des décennies, élevé des enfants et pris en charge des proches, a perçu une pension par rapport aux prestations de base. Les bonnes conditions de travail et les bons salaires sont décisifs pour cela. Les politiciens ont encore beaucoup à faire ici, surtout pour augmenter le salaire minimum et réduire la tarification des employeurs. Mais nous avons également besoin d’une pension légale forte et d’un solide équilibre solidariste en termes de bas salaires, de chômage, de maladie, d’éducation et d’éducation des enfants. Il n’y a pas moyen de contourner le loyer de base non plus. “

