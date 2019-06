Source: Russie – Bureau du procureur général

Le bureau du procureur du district de Mosalsky dans la région de Kaluga a surveillé le réseau d’information et de télécommunication d’Internet afin de déterminer l’accessibilité des sites contenant des informations sur les moyens d’utiliser l’électricité sans comptabilité. achetez des appareils qui vous permettent d’arrêter ou de ralentir le comptage de l’énergie électrique sans modifier le compteur, avec les prix et le contact Vendeur nnyh acheter des périphériques de données et l’explication de leurs principes raboty.Ustanovka différents dispositifs techniques, arrête le fonctionnement de la mesure des ressources des services publics, l’ouverture et le retrait imperceptibles des joints avec mesure et défaillance de payer l’eau utilisée, la chaleur, l’énergie électrique, du gaz, un acte illégal. Pour éliminer les violations révélées, le bureau du procureur de district a saisi le tribunal de district de Kalouga de 4 demandes administratives afin de déclarer interdites leur diffusion sur le territoire de la Fédération de Russie et de satisfaire pleinement aux exigences du procureur. Vous trouverez cette information et d’autres sur le service d’information et de communication du procureur général de la Fédération de Russie “AIR”. à propos de l’adresse: efir.genproc.gov.ru

MIL OSI