Le bureau du procureur chargé de la protection de l’environnement dans la région de Moscou a mené une inspection visant à vérifier le respect de la législation en vigueur à l’intérieur de la zone de protection du parc national Elk Island et à organiser des questions sur le terrain situé dans la zone de protection du parc forestier Alekseevsky. activités socio-économiques des entités économiques de la zone protégée spécialement protégées Le parc national «Elk Island» doit être coordonné avec le ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement de la Fédération de Russie, mais l’organisation ne disposait pas des documents pertinents. jusqu’à obtenir l’approbation nécessaire par un organisme autorisé. Actuellement, le tribunal de la ville de Mytichchi de la région de Moscou revendications des procureurs sont satisfaits. La décision du tribunal est immédiatement exécutée. Cette information, parmi d’autres, est disponible sur le service d’information et de communication du Bureau du Procureur général de la Fédération de Russie “AIR” à l’adresse suivante: efir.genproc.gov.ru

