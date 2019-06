French News: Dans la région de Novossibirsk, un tribunal a condamné des membres d’un groupe criminel pour plusieurs millions de fraudes.

Source: Russie – Bureau du procureur général

Le tribunal de district de Pervomaisky de Novossibirsk a rendu 12 verdicts dans une affaire pénale contre 12 participants à un groupe criminel organisé, en fonction du rôle et du degré de participation de chacun d’entre eux, reconnus coupables de 68 délits prévus par chh. 2, 3 c. 159.2 du Code pénal (fraude pour obtenir des paiements) et hh. 2, 3, 4 c. 159 du Code pénal de la Fédération de Russie (fraude à grande et très grande échelle). Les résidents de Novossibirsk et de la République de Khakassie se sont spécialisés dans les fraudes de crédit et le vol des avantages sociaux. Renseignements sciemment faux (documents relatifs à l’inscription au lieu de résidence, à l’emploi, à la solvabilité) pour le compte de “personnes factices” prétendument désireuses d’obtenir un crédit à la consommation et de signer un prêt Les citoyens étaient placés à l’avance dans des organisations spécialement créées qui avaient signé un «projet de paye» avec ces établissements de crédit, ce qui garantissait l’émission d’un prêt par les banques. Plus de 17 millions de roubles appartenant à des banques ont été volés et les membres du groupe ont enlevé entre 2015 et 2017 plus de 800 000 roubles, destinés à En attirant des femmes d’une région voisine avec des enfants mineurs, des complices ont fourni de faux certificats de patronage médical primaire au nouveau-né, contenant des informations inexactes sur la naissance à la maison, aux bureaux de l’état civil et ont ainsi obtenu des preuves Des documents ont été fournis aux organismes habilités à recevoir les allocations et paiements stipulés en rapport avec la naissance d’un enfant, ainsi qu’à l’État d’émission. L’organisateur du groupe criminel qui avait passé un accord de coopération avec le procureur avant le procès a condamné le tribunal à une peine de 4 ans et 10 mois d’emprisonnement dans une colonie à régime général en 2018. Le tribunal a condamné les ans 3 mois à 4 ans 6 mois avec purger une peine dans une colonie pénitentiaire. Cette peine n’est pas entrée en vigueur. Cette information et d’autres nouvelles vous permettront de vous renseigner sur le service d’information et de communication du Général Rokurature de la Fédération de Russie “AIR” à: efir.genproc.gov.ru

