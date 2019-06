French News: Dr. Georg Kippels: Nous avons besoin du partenariat entre l’Europe et le continent africain

Source: CDU-CSU

Madame la Présidente! Mesdames et Messieurs! Chers collègues! En fait, cet après-midi, nous abordons toute une série de problèmes liés à la politique de développement. Il est difficile même de les approcher dans un temps de parole de quatre minutes.

Bien entendu, le débat sur la politique de développement est dominé par les discussions entre la Communauté européenne et les États africains ou le continent africain; cela est à la fois compréhensible et nécessaire.

Avec les applications des collègues du FDP et de la gauche, nous avons déjà travaillé sur AwZ à l’automne de l’année dernière et avons rejeté ces applications. Je dois admettre qu’à ce jour, rien ne changerait cette décision.

Mais peut-être pour mieux comprendre le contexte, il faut décrire à nouveau le point de départ. L’accord de Cotonou a été conclu en 2000 et expirera en 2020. C’est une très longue période durant laquelle beaucoup de choses ont changé dans les conditions-cadres. Et oui, il faudra probablement admettre que le dernier accord était encore façonné par l’esprit des engagements post-coloniaux de l’UE et de ses États membres.

Mais une critique massive est autorisée: Chers collègues de gauche, vous écrivez dans votre candidature – je cite -:

Les relations entre les deux continents étaient et sont toujours … caractérisées par le racisme, la race principale, l’esclavage, l’exploitation, le colonialisme et la violence contre l’Afrique et les Noirs.

Je pense que c’est un déraillement monstrueux; Cela bat le poing des partenaires européens.

(Applaudissements de la CDU / CSU, du FDP et de l’Alliance 90 / Les Verts et des membres du SPD)

À l’heure actuelle, l’UE négocie un nouvel accord avec 27 et éventuellement 28 États. C’est l’une des différences cruciales. parce que par rapport aux partenaires de négociation de l’an 2000, de nombreux États européens ont été ajoutés, qui n’ont aucune expérience historique à cet égard ni ne décident du même point de vue économique.

Avant tout, il convient de souligner une chose: depuis 2000, nous avons travaillé sur les objectifs du Millénaire pour le développement et négocions maintenant sur la base des ODD, qui sont énormes pour les deux côtés. Heureusement, les États africains grandissent ensemble, même si ce processus n’est pas encore terminé. L’Union africaine reconnaît maintenant l’intérêt de disposer de son propre marché intérieur, qui est traité depuis 2018 avec une zone de libre-échange africaine.

Il est également évident que l’UE doit faire face à la concurrence de l’ancien pays en développement et de la Chine émergente, qui représentait en 2016 23,9% des investissements directs en Afrique. En octobre 2018, un investissement total de 60 milliards d’euros a été ajouté. On travaille sur la nouvelle route de la soie.

Nous avons besoin du partenariat entre l’Europe et le continent africain, ainsi que du partenariat avec les pays du Pacifique et des Caraïbes. De notre point de vue, il est tout à fait possible de conclure un accord de toit tout en maintenant des conditions bilatérales individuelles. Le temps jusqu’en 2020 est assez court. Il se peut que nous ne puissions pas parvenir à un accord global d’ici là. Mais il serait important de conclure un accord préparatoire mettant en évidence les principaux points du règlement. Investissements de développement impliquant des capitaux privés, des services et des migrations: cela devrait être reflété dans la liste des mentions. Ensuite, nous connaîtrons également le concept de financement dans l’Union européenne.

En raison de ces préoccupations – fondamentales pour la demande de la gauche et au moins structurellement comparées au FDP -, nous ne pouvons pas suivre ces demandes et devons malheureusement les rejeter.

Merci beaucoup pour votre attention.

(Applaudissements de la CDU / CSU)

