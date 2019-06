French News: Dr. Patrick Sensburg: “Renforcement des droits fondamentaux”

Source: CDU-CSU

Nous débattons aujourd’hui en deuxième et troisième lectures du projet de loi des factions CDU / CSU et SPD sur le renforcement des droits des personnes touchées par des détentions liées à la privation de liberté.

Le projet de loi actuel prend en compte l’arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale du 24 juillet 2018 en ce qui concerne les fixations sur ordre du tribunal, la sécurité, la détention forcée et obligatoire. Pour les ordonnances fondées sur la privation de liberté en détention, en prison, en détention provisoire, en hébergement provisoire et en détention pour mineurs, un règlement juridique assorti d’une réserve judiciaire correspondant à ces exigences sera créé.

Tout d’abord, j’aimerais décrire les conclusions de la Cour constitutionnelle fédérale. La Cour constitutionnelle fédérale a déclaré dans son arrêt que la fixation en cinq et sept points de la durée non seulement est une privation de liberté au sens de l’article 104, paragraphe 2 de la Loi fondamentale. Toutefois, cela n’est pas couvert par la décision sous-jacente relative à la privation de liberté en tant que telle et déclenche donc la réserve judiciaire au sens de l’article 104, paragraphe 2, phrase 1 de la Loi fondamentale en raison de l’intensité de l’attaque. On parle d’une prétendue privation de liberté dans la privation de liberté. Non seulement une fixation à court terme est conforme aux exigences de la Cour constitutionnelle fédérale, si elle atteint ou dépasse de manière prévisible la durée d’une demi-heure. Bien que la décision se fonde sur la jurisprudence du droit public du logement, et en particulier sur la fixation à 5 et à 7 points, la Cour constitutionnelle fédérale n’a pas axé sa justification sur des facteurs particuliers aux facteurs de la loi sur le logement public, mais ses conclusions en général dans tous les cas de privation de liberté dans le cadre d’une détention existante. Je pense aussi bien.

C’est précisément ce principe directeur de la Cour constitutionnelle fédérale que le projet de loi actuel prend en compte dans la coalition. C’est une loi qui garantit aux parties concernées une protection complète des droits fondamentaux et, en définitive, un renforcement de leurs droits fondamentaux. Exactement, ces conclusions de la Cour constitutionnelle fédérale sont également valables pour le domaine de la peine et de l’exécution des peines. En ce qui concerne l’exécution des peines et des peines selon les articles 63, 64 et suivants, ainsi que de l’exécution de la détention provisoire au sens de l’article 112 du StPO et du logement provisoire en vertu de l’article 126a du StPO, ainsi que de la détention des mineurs conformément au § 16 de la JGG, une base légale pour la privation de liberté est créée. Une base juridique pour la fixation des décisions se trouve à l’article 171a, paragraphe 1, du code pénal, ce qui crée une loi de procédure judiciaire.

Un autre point important est la normalisation des règles de compétence. Les règles relatives à la compétence judiciaire et à la procédure judiciaire sont désormais définies aux articles 121a, 121b du code pénal et peuvent désormais être clarifiées au sens de la loi pour toutes les contraintes médicales, fixations et autres mesures de sûreté, dans la mesure où elles sont soumises à une réserve judiciaire en vertu de lois fédérales ou provinciales être. Dans les domaines de l’exécution des peines, de la détention préventive, de la détention civile, de l’emprisonnement, de la détention provisoire, du logement provisoire et de la détention des mineurs, il est fait référence aux §§ 121a, 121b de la loi pénitentiaire, qui sont donc valables. Conformément à l’article 121a (1) de la loi pénitentiaire, le tribunal de district doit être appelé à adopter ou à adopter des mesures prévoyant la réserve judiciaire conformément aux dispositions de la loi. Je pense également que cette attribution de responsabilité aux tribunaux locaux est juste, car une expertise en droit de l’hébergement et des services de garde peut être mise à profit ici. La proximité locale et le fait que le tribunal de district possède l’expertise requise en matière de mesures préventives et l’application de la loi sur le droit de la famille et la loi sur la compétence volontaire doivent être pris comme une indication. Ce règlement met en œuvre un souhait explicite des Länder.

Lorsqu’une fixation est autorisée, § 171a, paragraphe 1, du code pénal allemand. Par la suite, une fixation n’est autorisée que si et tant qu’il existe un risque important de violence à l’égard des personnes, de suicide ou d’auto-mutilation et que la fixation pour écarter ce danger est essentielle. Ainsi, selon l’article 171a, paragraphe 4, de la loi pénitentiaire, il est nécessaire que le médecin assure, pendant la période de fixation, un contrôle médical adéquat du détenu. Conformément à l’article 171a, paragraphe 4, phrase 2 de la loi pénitentiaire, en raison de la gravité de l’intervention, des soins individualisés doivent être prodigués par du personnel pénitentiaire qualifié afin que les contacts visuels et verbaux puissent être maintenus sans interruption. En outre, l’ordre de fixation, ses motifs pertinents, son exécution, sa durée et le type de surveillance doivent être documentés conformément à l’article 171a, paragraphe 5, de la loi sur les prisons. Un contrôle ultérieur efficace des fixations est également particulièrement important. Après avoir terminé la mesure, le médecin doit informer la personne concernée de la possibilité de vérifier judiciairement l’admissibilité de la fixation. Cela régit à présent l’article 171a (6) du code pénal.

Lors de l’audition d’experts organisée par la commission des affaires juridiques le 8 mai 2019, il a été une nouvelle fois souligné que, par-dessus tout, la prise en charge individuelle lors de la fixation était essentielle pour la personne concernée. En outre, en raison de cette mesure, des coûts de personnel élevés inciteraient fortement les institutions de mise en œuvre à maintenir la fixation aussi courte que possible. Il a également été décrit qu’il existe des cas très différents de sujets. On tente d’abord une désescalade verbale, puis un traitement médicamenteux volontaire, puis un isolement de la personne concernée, puis une fixation non mécanique sur les techniques de maintien et, en dernier recours, une fixation mécanique. Le libellé ne parle pas de fixations à 5 ou 7 points, mais quelle que soit la nature spécifique de la mesure de fixation sur la situation du prisonnier gelé, de sorte qu’il est dans chaque cas de se demander si la liberté de mouvement du prisonnier est totale est annulé. Il a également été avancé que la loi devrait être évaluée. Cela est justifié par l’intensité de l’intervention, mais aussi par le fait qu’il n’existait jusqu’à présent aucune base de données adéquate pour les fixations. Des statistiques uniformément claires seraient souhaitables à ce stade. Je l’ai déjà demandé dans mon discours pour la première lecture de la loi.

Je crois que nous avons trouvé un premier résultat utile ici. Le projet de loi crée la base juridique nécessaire pour les fixations dans les domaines de la répression pénale et pénale, de la détention civile et de l’exécution de la détention provisoire et de la mise en détention provisoire. La fixation constitue une ingérence dans le droit fondamental à la liberté de la personne au sens de l’article 2, paragraphe 2, phrase 2, en liaison avec l’article 104 de la loi fondamentale. Une fois, lors de mon dernier discours, je vous ai dit à quel point il était difficile de régler le problème sur une plus longue période. Il est donc toujours nécessaire de tester rigoureusement le principe de proportionnalité pour savoir si et pendant combien de temps une fixation doit être faite en ultima ratio. Surtout dans le contexte de la vulnérabilité particulière des plus sûrs face à leur situation d’impuissance, cela est absolument nécessaire.

Malgré le recours à diverses mesures moins sévères, une privation de liberté peut être justifiée pour éviter tout risque d’atteinte grave à la santé de la personne ou de tiers, tels que les infirmières ou les médecins. Ceci est également compatible avec les besoins réels de la pratique; parce que les mesures de désescalade, telles que l’intervention ou la prise en charge simultanée des patients, ne sont pas toujours appropriées. En fin de compte, il s’agit d’une question d’équilibre, que ce projet de loi a bien reçu et réglementé. Il s’agit donc d’une conception viable qui aborde une question sensible et difficile et renforce les droits fondamentaux des personnes touchées. En outre, l’audience à ce sujet a montré qu’il restait encore de nombreux problèmes à résoudre pour améliorer la situation des personnes à réparer. Par conséquent, nous ne devrions pas laisser cette loi être adoptée, mais nous devrions continuer à aider les personnes touchées à l’avenir.

Enfin, il convient de mentionner que le projet de loi parle de “loi de procédure judiciaire”. Bien sûr, cela n’existe pas; Plutôt, le diable de l’erreur s’est glissé ici. Le ministère fédéral de la Justice et de la Protection des consommateurs signifiait certainement la réserve du juge, que nous introduisons à juste titre parmi les conditions.

