French News: En Carélie, un entrepreneur comparaîtra devant le tribunal, qui n’a pas rempli ses obligations en vertu des accords de participation à la construction de logements partagés.

Le bureau du procureur de la République de Carélie a approuvé l’acte d’accusation dans une affaire pénale contre le directeur de la société à responsabilité limitée du groupe SNK. Il est accusé d’avoir commis deux crimes, en vertu de la partie 4 de l’art. 159 du Code pénal de la Fédération de Russie (fraude, c’est-à-dire vol de biens appartenant à autrui par tromperie, en utilisant sa position officielle à grande échelle), partie 6 de l’art. 159 du Code pénal de la Fédération de Russie (fraude impliquant le non-respect intentionnel d’obligations contractuelles dans le domaine de l’activité entrepreneuriale, commise à grande échelle). , placé dans les médias des publicités pour la vente d’immeubles résidentiels à plusieurs sections en construction. Sans vouloir remplir leurs obligations, le conclure avec les habitants de la ville de Petrozavodsk des accords d’intention de conclure un contrat de participation à la construction commune pour l’achat de locaux résidentiels. illégalement reçu des participants du fonds de construction partagé. E de plus de 9 millions de roubles, l’homme a ordonné pour sa usmotreniyu.Posle servir une copie de l’acte d’accusation l’affaire pénale sera envoyée au tribunal de la ville Petrozavodsk pour examen sur le fond. Cette information et d’autres peuvent être trouvées sur le service d’information et de communication du Procureur général de la Fédération de Russie “AETHER” à l’adresse suivante: efir.genproc.gov.ru

